Die Carvana-Aktie ist das Wahnsinnsinvestment der letzten Jahre. Wer so vorausschauend war und vor drei Jahren in die US-Gebrauchtwagenhandelsplattform investierte, hat seinen Einsatz in dieser Zeit um den Faktor 73 gesteigert. Kann dieser Kurswahnsinn auch 2026 noch weitergehen oder sind Anleger, die jetzt noch in die Aktie einsteigen, wirklich irre? Die Deutsche Bank ist bullisch Wenn es nach Meinung der Deutschen Bank geht, dann haben Anleger, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de