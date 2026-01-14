Von Websites und Apps zu KI-Workflows: Privacy-Led Marketing jetzt auch für KI damit Unternehmen KI kontrolliert, transparent und nachvollziehbar skalieren können

Usercentrics, der weltweit führende Anbieter von Privacy-Led-Marketing-Lösungen, hat heute die Übernahme von MCP Manager bekannt gegeben. MCP Manager ist eine Next-Generation-Governance-Plattform für das Model Context Protocol (MCP) und wurde von einem Team mit umfassender Expertise im Bereich KI-Infrastruktur entwickelt. Mit dieser Akquisition ist Usercentrics der erste globale Marktführer für Datenschutzlösungen, der Consent Management und Datenschutz-Leitplanken auf KI-gestützte Workflows ausweitet.

Gemeinsam liefern Usercentrics und MCP Manager eine Privacy-Led-Marketing-Suite, mit der sich Nutzereinwilligungen, Präferenzen und Data Governance über Websites, Apps, interne Systeme sowie kundennahe KI-Agenten hinweg steuern lassen. Da KI-Agenten zunehmend Personalisierung und Kundeninteraktion prägen, kann die Nutzereinwilligung so erstmals auch auf Echtzeit-, modellgetriebene Interaktionen angewendet werden mit derselben Genauigkeit, die auch bei der Erhebung von Nutzerdaten gilt. So bleiben digitale Nutzererlebnisse transparent, vertrauenswürdig und im Einklang mit den Entscheidungen der Nutzer:innen. Datenschutz-Compliance wird damit vom Pflichtprogramm zum strategischen Differenzierungsmerkmal und Wettbewerbsvorteil.

"Mit dieser Übernahme definieren wir neu, wie Unternehmen KI steuern denn KI-Compliance wird in Zukunft nicht länger optional sein", sagt Donna Dror, CEO von Usercentrics. "Da der EU AI Act in diesem Jahr von der schrittweisen Einführung in die Durchsetzung übergeht, können Organisationen KI-Governance nicht mehr als nachgelagertes Thema behandeln. Durch die Verbindung unserer Privacy-Led Marketing Suite mit den Governance-Funktionen von MCP Manager helfen wir Unternehmen, ihre KI-Strategien zukunftssicher aufzustellen: schneller zu innovieren, datenschutzkonform zu bleiben und KI verantwortungsvoll zu skalieren ohne das Vertrauen der Nutzer aufs Spiel zu setzen."

Damit dies in der Praxis funktioniert, ist eine detaillierte Steuerung genau dort nötig, wo KI auf Unternehmensdaten trifft. MCP hat sich schnell als Industriestandard etabliert, um KI-Modelle mit Unternehmenssystemen zu verbinden. Probleme wie der Zugriff von KI-Agenten auf CRM-Daten ohne vorherige Einwilligungsprüfung oder die fehlende Erklärbarkeit von KI-Entscheidungen gegenüber Aufsichtsbehörden löst MCP jedoch nicht.

Die Übernahme von MCP Manager durch Usercentrics schafft hier Abhilfe. Die Lösung stellt eine durchsetzbare Policy-Ebene bereit und gibt Unternehmen eine zentrale Kontrollinstanz, mit der sie jederzeit überwachen, steuern und festlegen können, wie KI-Systeme auf Daten zugreifen und diese nutzen.

"Wenn Unternehmen KI-Agenten einsetzen, die auf echte Kundendaten zugreifen, ist MCP die zentrale Steuerungsinstanz für Einwilligung und Compliance", sagt Michael Yaroshefsky, Gründer von MCP Manager, der als Vice President of Artificial Intelligence, Chief AI Office (CAIO) zu Usercentrics wechselt. "Mit den nun geltenden regulatorischen Vorgaben wird kontrollierte KI-Infrastruktur zum Standard. Gemeinsam mit Usercentrics sind wir ideal positioniert, um diesen Wandel aktiv zu gestalten."

Hinweis für Redaktionen: Zu den finanziellen Details der Transaktion wurden keine Angaben gemacht.

Über Usercentrics

Usercentrics ist ein weltweit führender Anbieter von Datenschutztechnologien und ein Vorreiter im Bereich Privacy-Led Marketing für die digitale Wirtschaft. Wir helfen Unternehmen, Vertrauen in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Usercentrics unterstützt über 2,4 Millionen Websites und Apps in 195 Ländern und verarbeitet jeden Monat 8,8 Milliarden Nutzereinwilligungen. Mehr Infos auf usercentrics.com

Über MCP Manager

MCP Manager wurde 2025 in New York City gegründet und entwickelte innerhalb kürzester Zeit das einzige produktionsreife MCP-Gateway am Markt inklusive Observability, Security, Einwilligungsdurchsetzung und einfacher Implementierung. Zum Team gehören Mitwirkende an der offiziellen MCP-Spezifikation sowie Experten für KI-Security, Governance und Produktivität. Weitere Informationen unterwww.mcpmanager.ai

