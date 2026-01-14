ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo von 318 auf 341 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweden blieben trotz etwas gesunkener Gewinnschätzungen der Lkw-Favorit, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend im Ausblick auf die Bilanz Ende Januar. Das Kursziel steigt aufgrund der nach vorne gerollten Bewertungsbasis./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000115446
