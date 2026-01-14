© Foto: wO-DALL·EExxon will sich aus Venezuela heraushalten, US-Präsident Donald Trump droht mit Strafmaßnahmen. Doch an der Börse kommt die Haltung des Ölkonzerns gut an, die Aktie steigt auf ein Allzeithoch.Es ist ein ungewöhnliches Bild: Während US-Präsident Donald Trump öffentlich gegen Exxon Mobil austeilt, markiert die Aktie des größten westlichen Ölkonzerns ein neues Rekordhoch. Anleger scheinen die politische Konfrontation nicht nur zu ignorieren - sie werten sie offenbar als positives Signal. Der Grund liegt weniger in Venezuela als in Exxons grundsätzlicher Strategie. Auslöser war ein Treffen von rund 20 Ölmanagern im Weißen Haus, wo Exxon-CEO Darren Woods ungewöhnlich offen erklärte, Venezuela …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE