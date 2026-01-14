BERLIN (dpa-AFX) - Der bisherige Leiter der ARD-"Tagesthemen", Helge Fuhst, wechselt zu Axel Springer. Er übernimmt zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Vorsitz der Chefredaktionen der sogenannten Premium-Gruppe, zu der die Marken "Welt", "Politico Deutschland" und "Business Insider Deutschland" gehören, teilte der Konzern mit.

Der bisherige Chefredakteur der "Welt"-Gruppe, Jan Philipp Burgard, legt seine Funktionen mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen nieder. Dies teilte Axel Springer ebenfalls mit.

Aufgaben und Organisation der Premium-Gruppe



Nach Angaben des Unternehmens steuert Fuhst in seiner neuen Funktion markenübergreifend die Berichterstattung der Premium-Gruppe. Die Chefredakteure Gordon Repinski ("Politico Deutschland") und Moritz Seyffarth ("Business Insider Deutschland") bleiben in ihren Ämtern und leiten weiterhin die Kompetenzcenter Politik und Wirtschaft. Sie berichten künftig an Fuhst. Herausgeber Ulf Poschardt bleibt im Amt.

Seit 2020 war Fuhst Teil des Moderatorenteams, das die ARD-"Tagesthemen" präsentiert. Zudem war er stellvertretender Chefredakteur von ARD-aktuell, der übergreifenden Nachrichtenredaktion beim NDR, und trug damit auch Mitverantwortung für die "Tagesschau". Davor war Fuhst Programmgeschäftsführer bei dem Fernsehsender Phoenix.

Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner erklärte laut Mitteilung des Unternehmens: "Mit Helge Fuhst übernimmt ein hervorragender Journalist und ausgezeichneter Medienmanager die redaktionelle Spitze der Premium-Gruppe." Burgard dankte er für dessen Arbeit./svv/DP/mis