Woche 3/26
Fr., 16.1.
Bitte Ergänzungen/Korrekturen beachten:
12.00 sportstudio live
. . .
ca. 14.05 Uhr
Skeleton-Weltcup: Finale
Frauen
Zusammenfassung aus Altenberg
Kommentator: Felix Tusche
Bitte streichen: Michael Kreutz
. . .
ca. 15.55 Uhr
Skeleton-Weltcup: Finale
Männer
Zusammenfassung aus Altenberg
Kommentator: Felix Tusche
Bitte streichen: Michael Kreutz
. . .
Skeleton-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de:
Frauen, 2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.15 Uhr im Livestream
Skeleton-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Männer,
2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 14.45 Uhr im Livestream
Woche 4/26
Sa., 17.1.
Bitte Ergänzungen/Korrekturen und neue Ausdrucke ab 15.55 Uhr beachten:
10.20 sportstudio live
. . .
ca. 10.35 Uhr
Eishockey: DEL, 40. Spieltag
Fishtown Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie
. . .
ca. 12.20 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Männer
. . .
ca. 13.55 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
7,5 km Langlauf Männer
. . .
zu Sa., 17.1.
ca. 15.55 Uhr
Bob-Weltcup: Finale
Monobob Frauen
Zusammenfassung aus Altenberg
Kommentator: Felix Tusche
ca. 16.05 Uhr
Bob-Weltcup: Finale
Zweierbob Männer, 2. Lauf
Übertragung aus Altenberg
Kommentator: Michael Kreutz
ca. 16.25 Uhr
Rodel-Weltcup und Rodel-EM
Einsitzer Männer
Zusammenfassung aus Oberhof
Kommentator: Daniel Pinschower
16.30 Uhr
Rodel-Weltcup und Rodel-EM
Einsitzer Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus Oberhof
Kommentator: Daniel Pinschower
ca. 16.55 Uhr (VPS 17.00)
heute Xpress (HD/UT)
ca. 17.00 Uhr
Langlauf-Weltcup
Sprint Frauen und Männer
Übertragung aus Oberhof
Kommentator: Heiko Klasen
Bob-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Monobob Frauen,
2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.30 Uhr im Livestream
Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 7,5 km Langlauf Männer
aus Oberhof mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 12.30 Uhr im Livestream
Eiskunstlauf-EM aus Sheffield/Großbritannien mit
Kommentatorin Petra Bindl bei sportstudio.de
ab 14.00 Uhr Kür Männer
ab 20.15 Uhr Kür Eistanzen
Rodel-Weltcup und EM aus Oberhof bei sportstudio.de: Einsitzer Männer,
2. Lauf mit Kommentator Daniel Pinschower ab 15.10 Uhr im Livestream
Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe C: Tschechien - Norwegen
aus Oslo/Norwegen mit Kommentator Gari Paubandt ab 20.30 Uhr im Livestream
So., 18.1.
Bitte Ergänzungen/Korrekturen neue Ausdrucke ab 16.25 Uhr beachten:
10.15 sportstudio live
. . .
ca. 14.00 Uhr (VPS 14.10)
heute Xpress (HD/UT)
ca. 14.05 Uhr
Snowboard-Weltcup
PGS
Zusammenfassung aus Bansko/Bulgarien
Kommentator: Marc Windgassen
ca. 14.15 Uhr
Rodel-Weltcup und Rodel-EM
Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus Oberhof
Kommentator: Daniel Pinschower
Bitte streichen: Norbert Galeske
. . .
ca. 16.25 Uhr
Rodel-Weltcup und Rodel-EM
Teamstaffel
Zusammenfassung aus Oberhof
Kommentator: Daniel Pinschower
ca. 16.35 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 16.40 Uhr
Bob-Weltcup: Finale
Zweierbob Frauen, 2. Lauf
Zusammenfassung aus Altenberg
Kommentator: Felix Tusche
ca. 16.50 Uhr
Bob-Weltcup: Finale
Viererbob, 2. Lauf
Übertragung aus Altenberg
Kommentator: Michael Kreutz
Bob-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen,
2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.30 Uhr im Livestream
Rodel-Weltcup und EM aus Oberhof bei sportstudio.de: Doppelsitzer Männer,
2. Lauf mit Kommentator Daniel Pinschower ab 11.40 Uhr im Livestream
Eiskunstlauf-EM bei sportstudio.de: Schaulaufen aus Sheffield/Großbritannien
mit Kommentatorin Petra Bindl ab 16.00 Uhr im Livestream
Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe B: Rumänien - Dänemark aus
Hering/Dänemark mit Kommentator Martin Schneider ab 20.30 Uhr im Livestream
Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe F: Polen - Island aus
Kristianstad/Schweden mit Kommentator Gari Paubandt
ab 18.00 Uhr im Livestream
Woche 9/26
Di., 24.2.
Bitte Sendetitelkorrektur beachten:
20.15 Putins Schattenmänner
Bitte streichen: Putins Schattenkrieger
(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 25.2., 2.35 Uhr beachten.)
