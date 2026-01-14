Mainz (ots) -Woche 3/26Fr., 16.1.Bitte Ergänzungen/Korrekturen beachten:12.00 sportstudio live. . .ca. 14.05 UhrSkeleton-Weltcup: FinaleFrauenZusammenfassung aus AltenbergKommentator: Felix TuscheBitte streichen: Michael Kreutz. . .ca. 15.55 UhrSkeleton-Weltcup: FinaleMännerZusammenfassung aus AltenbergKommentator: Felix TuscheBitte streichen: Michael Kreutz. . .Skeleton-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de:Frauen, 2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.15 Uhr im LivestreamSkeleton-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Männer,2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 14.45 Uhr im LivestreamWoche 4/26Sa., 17.1.Bitte Ergänzungen/Korrekturen und neue Ausdrucke ab 15.55 Uhr beachten:10.20 sportstudio live. . .ca. 10.35 UhrEishockey: DEL, 40. SpieltagFishtown Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie. . .ca. 12.20 UhrAlpiner Ski-WeltcupAbfahrt Männer. . .ca. 13.55 UhrWeltcup Nordische Kombination7,5 km Langlauf Männer. . .zu Sa., 17.1.ca. 15.55 UhrBob-Weltcup: FinaleMonobob FrauenZusammenfassung aus AltenbergKommentator: Felix Tuscheca. 16.05 UhrBob-Weltcup: FinaleZweierbob Männer, 2. LaufÜbertragung aus AltenbergKommentator: Michael Kreutzca. 16.25 UhrRodel-Weltcup und Rodel-EMEinsitzer MännerZusammenfassung aus OberhofKommentator: Daniel Pinschower16.30 UhrRodel-Weltcup und Rodel-EMEinsitzer Frauen, 2. LaufÜbertragung aus OberhofKommentator: Daniel Pinschowerca. 16.55 Uhr (VPS 17.00)heute Xpress (HD/UT)ca. 17.00 UhrLanglauf-WeltcupSprint Frauen und MännerÜbertragung aus OberhofKommentator: Heiko KlasenBob-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Monobob Frauen,2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.30 Uhr im LivestreamWeltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 7,5 km Langlauf Männeraus Oberhof mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 12.30 Uhr im LivestreamEiskunstlauf-EM aus Sheffield/Großbritannien mitKommentatorin Petra Bindl bei sportstudio.deab 14.00 Uhr Kür Männerab 20.15 Uhr Kür EistanzenRodel-Weltcup und EM aus Oberhof bei sportstudio.de: Einsitzer Männer,2. Lauf mit Kommentator Daniel Pinschower ab 15.10 Uhr im LivestreamHandball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe C: Tschechien - Norwegenaus Oslo/Norwegen mit Kommentator Gari Paubandt ab 20.30 Uhr im LivestreamSo., 18.1.Bitte Ergänzungen/Korrekturen neue Ausdrucke ab 16.25 Uhr beachten:10.15 sportstudio live. . .ca. 14.00 Uhr (VPS 14.10)heute Xpress (HD/UT)ca. 14.05 UhrSnowboard-WeltcupPGSZusammenfassung aus Bansko/BulgarienKommentator: Marc Windgassenca. 14.15 UhrRodel-Weltcup und Rodel-EMDoppelsitzer Frauen, 2. LaufÜbertragung aus OberhofKommentator: Daniel PinschowerBitte streichen: Norbert Galeske. . .ca. 16.25 UhrRodel-Weltcup und Rodel-EMTeamstaffelZusammenfassung aus OberhofKommentator: Daniel Pinschowerca. 16.35 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 16.40 UhrBob-Weltcup: FinaleZweierbob Frauen, 2. LaufZusammenfassung aus AltenbergKommentator: Felix Tuscheca. 16.50 UhrBob-Weltcup: FinaleViererbob, 2. LaufÜbertragung aus AltenbergKommentator: Michael KreutzBob-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen,2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.30 Uhr im LivestreamRodel-Weltcup und EM aus Oberhof bei sportstudio.de: Doppelsitzer Männer,2. Lauf mit Kommentator Daniel Pinschower ab 11.40 Uhr im LivestreamEiskunstlauf-EM bei sportstudio.de: Schaulaufen aus Sheffield/Großbritannienmit Kommentatorin Petra Bindl ab 16.00 Uhr im LivestreamHandball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe B: Rumänien - Dänemark ausHering/Dänemark mit Kommentator Martin Schneider ab 20.30 Uhr im LivestreamHandball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe F: Polen - Island ausKristianstad/Schweden mit Kommentator Gari Paubandtab 18.00 Uhr im LivestreamWoche 9/26Di., 24.2.Bitte Sendetitelkorrektur beachten:20.15 Putins SchattenmännerBitte streichen: Putins Schattenkrieger(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 25.2., 2.35 Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6196134