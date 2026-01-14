Wachstumskurs 2026: Heliostar investiert vollständig aus Cashflow

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals Ltd. hat eine Produktionsprognose für das Jahr 2026 veröffentlicht und gleichzeitig einen detaillierten Wachstumsplan vorgestellt. Laut Angaben des Unternehmens solle die Jahresproduktion bei 50.000 bis 55.000 Unzen Gold liegen. Die geschätzten Produktionskosten würden sich auf 1.850 bis 1.950 US-Dollar je Unze belaufen, während die All-In Sustaining Costs (AISC) zwischen 2.025 und 2.125 US-Dollar pro Unze erwartet würden. Die gesamte Investition in Exploration und Projektentwicklung solle aus dem operativen Cashflow finanziert werden.

La Colorada: Expansion am Veta Madre vorbereitet

In der La Colorada Mine werde die Goldproduktion für 2026 mit 20.000 bis 22.300 Unzen prognostiziert. Diese solle überwiegend durch das Aufbereiten von bereits vorhandenen Halden, darunter das Junkyard- und das Truckshop-Lager, erzielt werden. Das Unternehmen rechne mit Produktionskosten von 1.650 bis 1.750 US-Dollar und einem AISC von 1.775 bis 1.875 US-Dollar je Unze.



Im dritten Quartal 2026 solle mit dem Abraumabtrag am geplanten Tagebau Veta Madre begonnen werden. Dafür sei das Entfernen von 11 Millionen Tonnen Gestein vorgesehen, um den Zugang zu 43.000 Unzen Goldreserven vorzubereiten, deren Förderung für 2027 geplant sei. Parallel dazu werde ein Explorationsprogramm mit einem Budget von bis zu 5,8 Millionen US-Dollar durchgeführt, das auf zusätzliche Goldvorkommen im Untergrund abziele.