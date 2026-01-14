Linz (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Inflation ist im Dezember im Jahresvergleich von 3,8% auf 3,3% gesunken und nähert sich damit dem mittleren Ziel des Toleranzkorridors, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gründe dafür seien zum einen ein Preisdeckel für Lebensmittel, der zwar von der EU kritisiert werde, vorerst aber bis Februar gelten solle. Eine Verlängerung vor der anstehenden Parlamentswahl, die am 12. April stattfinde, sei wahrscheinlich, schließlich sei Premierminister Orban in Umfragen unter Druck. Zum anderen würden die nach wie vor hohen Leitzinsen von 6,5% den Preisdruck bremsen. Die letzte Senkung sei im Herbst 2024 erfolgt. Die rückläufige Inflation könnte der MNB im Jahr 2026 etwas Spielraum geben, mit wenigen, vorsichtigen Senkungsschritten an der Zinsschraube zu drehen. Die hohen Leitzinsen, verbunden mit der Inflationsgefahr, würden dem ungarischen Forint (HUF) Auftrieb verleihen. Im Jahresverlauf sei mit Kursen bei EUR/HUF von unter 400 zu rechnen. (14.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
