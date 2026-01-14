Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern wurden in den USA die Verbraucherpreise für Dezember veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit 2,7% lägen sie wie erwartet auf demselben Niveau wie zuvor. Die Kerninflation liege leicht darunter bei 2,6%. Zwar zeige sich die Inflation zuletzt stabil; ein Anstieg aufgrund der Zölle sei bisher ausgeblieben. Dennoch liege sie nach wie vor über dem Zielwert der FED von 2%. Das spiegele sich auch in den Zinssenkungserwartungen wider. Die nächste Senkung der FED sei erst gegen Ende des 2. Quartals fest eingepreist. Die 55- und 100-Tages-Linien würden sich derzeit als hartnäckige Widerstände bei EUR/USD erweisen. (14.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
