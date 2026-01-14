Silber-Krieg? China & Indien im Silber-Wettkampf - droht die große Verknappung?

Anzeige / Werbung

Heftige Kursschwankungen verdecken eine sich zuspitzende strukturelle Lage am Silbermarkt. Während der Handel von kurzfristigen Preisbewegungen dominiert wird, eskaliert im Hintergrund der globale Wettlauf um physisches Silber. Insbesondere China und Indien konkurrieren zunehmend aggressiv um verfügbare Mengen, ein Machtkampf um einen strategischen Rohstoff, der für Industrieproduktion und Energiewende von zentraler Bedeutung ist.

China sichert sich Silber für Industrie

Nach Angaben des Marktbeobachters Chris Marcus von GoldFix nehmen chinesische Käufer derzeit gezielt Kontakt zu lateinamerikanischen Junior-Silberproduzenten auf. Ziel sei es, sich künftige Produktionsmengen langfristig zu sichern. Dabei würden Preisaufschläge von acht bis zehn US-Dollar je Unze über dem Comex-Preis geboten. China gilt seit Jahren als einer der größten Abnehmer von Silber, insbesondere für die Solarindustrie, Elektronik sowie strategische Anwendungen.



Marktteilnehmer berichten, dass chinesische Unternehmen zunehmend bereit seien, höhere Preise zu akzeptieren, um Lieferketten zu stabilisieren. Diese Vorgehensweise könne, so Branchenkenner, kleinere Produzenten finanziell entlasten, zugleich jedoch den Wettbewerb um verfügbare Mengen verschärfen.

Indien gerät unter Versorgungsdruck

Parallel dazu treten nun auch Käufer aus Indien auf den Markt. Laut Marcus stammt ein Teil dieser Nachfrage aus der indischen Solarbranche. Hintergrund sei die Sorge, dass chinesische Abnehmer einen Großteil des verfügbaren Silbers absorbieren könnten. "China saugt das gesamte Silber auf und macht es für Indien schwierig, die benötigten Rohstoffe für die Produktion zu beschaffen", zitiert Marcus eine mit den Gesprächen vertraute Quelle.



Von einer unmittelbaren Silberknappheit in Indien könne derzeit noch nicht gesprochen werden. Dennoch erinnerten Marktbeobachter an die Versorgungssituation im Oktober des Vorjahres, als es zeitweise zu Engpässen kam. Sollte sich der Wettbewerb um lateinamerikanisches Silber weiter zuspitzen, könnte dies nach Einschätzung von Branchenvertretern nicht nur die Solarindustrie, sondern auch andere verarbeitende Sektoren unter Druck setzen.

Physischer Wettlauf trifft auf Vertrauenskrise

Diese Entwicklung kommt nicht isoliert, sondern verschärft eine ohnehin angespannte Lage am globalen Silbermarkt. Erst vor wenigen Tagen hatten außergewöhnliche Lieferbewegungen an der US-Terminbörse COMEX für Unruhe gesorgt. Analysten sprachen in diesem Zusammenhang von einem schwindenden Vertrauen in den stark papierbasierten Silberhandel, insbesondere nach wiederholten Abwicklungsproblemen am Londoner Silbermarkt im Jahr 2025.



Vor diesem Hintergrund erhält der aggressive Zugriff Chinas und Indiens auf lateinamerikanisches Silber zusätzliche Brisanz. Während Finanzinvestoren physisches Metall aus westlichen Lagerstätten abziehen, sichern sich asiatische Industrienationen direkte Lieferquellen an der Mine. Wenn strategische Käufer, Industrie und Investoren gleichzeitig auf physische Bestände drängen, droht dem Silbermarkt eine Eskalation in mehreren Stufen. Während der Preis bereits in Bewegung geraten ist, könnte die eigentliche Explosion erst noch bevorstehen.

Silberkrise als strategischer Hebel?

Metallic Minerals will die Zuspitzung am globalen Silbermarkt gezielt für die Entwicklung seines Keno-Projekts nutzen. Das Management verweist darauf, dass der wachsende Wettbewerb um physisches Silber das Interesse an großen Lagerstätten erhöht. Mit einer abgeleiteten Ressource von rund 18,2 Millionen Unzen Silberäquivalent bei durchschnittlichen Gehalten von 223 Gramm pro Tonne sieht das Unternehmen sein Projekt im Yukon entsprechend positioniert. Die direkte Nachbarschaft zu den Minen von Hecla Mining gilt laut Management als Vorteil, da vorhandene Infrastruktur perspektivisch einbezogen werden könnte.



Für 2026 plant Metallic Minerals ein Bohrprogramm, mit dem zusätzliche Silberzonen abgegrenzt und die Ressourcenbasis erweitert werden sollen. Nach Angaben des Managements soll das Keno-Projekt damit gezielt in eine Phase überführt werden, in der es von einer weiteren Verschärfung der Lage am Silbermarkt profitieren könne.