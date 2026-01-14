Astra Zeneca - AZN: KI-Übernahme stärkt Krebsforschung!

Modella AI gekauft!

AstraZeneca (AZN) - ISIN GB0009895292

Rückblick: Ein Aufwärtstrend mit etlichen Gap Ups und ein Kursplus von 36 Prozent an der US-Tecchnolgiebörse Nasdaq sorgen für gute Laune bei Besitzern der AstraZeneca-Aktie. Nach dem Allzeithoch vom vergangenen Montag setzte das Wertpapier zur 92.50-USD-Marke und dem 20er-EMA zurück, wo sich eine solide Unterstützungslinie formiert hat. Die Hammerkerze vom gestrigen Dienstag dürfen Trader als weiteres bullisches Element werten.

Mögliches bullisches Szenario

Hier besteht die Chance an einer ganz neuen Entwicklung in der Pharmabranche zu partizipieren. Mit der Measured-Move-Methode landen wir bei 100 USD. Sobald sich konkrete Erfolge aus der Übernahme ergeben, dürfte diese Marke Geschichte sein und die AstraZeneca-Aktie weit höher notieren.

Mögliches bärisches Szenario

Da das Volumen der Übernahme nicht bekannt ist, bleibt hier ein "Black Box"-Risiko. Aufgrund der systembedingten Volatilität der Pharma-Branche ist ein Stop Loss trotz aller bullischen Vorzeichen angebracht. Allzu weit unter der unteren gelben Linie sollte dieser nicht platziert werden.

Meinung

AstraZeneca hat das US-KI-Unternehmen Modella AI übernommen, um seine Forschung und Entwicklung im Bereich Krebsmedikamente zu beschleunigen. Dabei handelt es sich laut Unternehmen um die erste Übernahme einer KI-Firma durch einen großen Pharmakonzern - ein deutliches Zeichen, wie ernst die Branche künstliche Intelligenz inzwischen nimmt. Modella AI aus Boston ist auf fortschrittliche KI-Modelle für biomedizinische Daten spezialisiert, darunter multimodale Foundation-Modelle und KI-Agenten, die Daten aus verschiedenen Quellen wie Pathologie-Bildern und klinischen Informationen kombinieren können. Diese Technologie soll nun direkt in die Onkologie-Forschung von AstraZeneca integriert werden, insbesondere in die quantitative Pathologie, die Entdeckung von Biomarkern und die Unterstützung klinischer Studien. Die Übernahme baut auf einer bereits bestehenden mehrjährigen Partnerschaft, die im Sommer 2025 begonnen hatte und als "Testfahrt" diente, bevor AstraZeneca den Zukauf vollzog. Finanzielle Details zum Deal wurden nicht offengelegt. Laut AstraZeneca wird die KI-Technologie helfen, Gewebeproben genauer und schneller zu analysieren, um präzisere Biomarker zu identifizieren und darauf aufbauend zielgerichtete Therapien zu entwickeln. Darüber hinaus könnten KI-gestützte Werkzeuge dazu beitragen, geeignete Patienten für klinische Studien schneller auszuwählen, was sowohl die Erfolgsquoten als auch die Effizienz erhöhen soll. Finanzielle Details wurden nicht übermittelt. Die nächsten Quartalszahlen kommen zusammen mit dem Ergebnis für 2025 am 10. Februar. Es wird mit dem vierten Rekordgewinn in Folge gerechnet. Für die Einschätzung der Aktie bedeutet dies, dass Wachstumsstory, fundamentale Eckdaten und die Charttechnik weiter steigende Kurse erwarten lassen.



Marktkapitalisierung: 293.07 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 15.055 Millionen USD

Meine AstraZeneca ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/uebernahme-astrazeneca-kauft-ki-firma-modella-ai/100191185.html

Veröffentlichungsdatum: 14.01.2026

Autor: Thomas Canali

