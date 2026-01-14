Goldfunde eröffnen neue Perspektiven für Mumbezhi-Projekt

Anzeige / Werbung

Prospect Resources hat bei erneuter Analyse von Bohrkernen aus dem Nyungu Central-Vorkommen im Rahmen seines zu 85% gehaltenen Mumbezhi-Projekts bedeutende Goldgehalte festgestellt. Die Resultate stammen aus Übergangs- und Frischgesteinszonen, die bereits wirtschaftliche Kupfermineralisierung aufwiesen und könnten die Projektbewertung wesentlich verbessern.

Breite Goldanomalien in kupferführenden Zonen

In 26 von 32 erneut beprobten Bohrlöchern wurden deutlich erhöhte Goldgehalte identifiziert. Die Analyse bezog sich auf Abschnitte, die zuvor bereits für die Kupfermodellierung herangezogen worden waren. Laut Unternehmensangaben stamme das Gold hauptsächlich aus denselben geologischen Horizonten wie das Kupfer. Hervorzuhebende Schnittpunkte beinhalten:



-4,4 Meter mit 0,60 g/t Gold ab 83,6 Meter Tiefe (NCDD011)

-6,0 Meter mit 0,44 g/t Gold ab 175 Meter (NCRD005)

-30,0 Meter mit 0,21 g/t Gold ab 187 Meter (NCMT002)

weitere Abschnitte zwischen 0,18 und 0,25 g/t Gold über kürzere Längen



Die Proben stammten aus zuvor abgeschlossenen Bohrkampagnen. Vier weitere Bohrlöcher mit knapp 500 noch ausstehenden Goldproben sollen bis Ende Januar 2026 analysiert sein.