DJ AUKTION/Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2042 technisch unterzeichnet
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte Bundesanleihen mit Laufzeit bis Juli 2042 im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 8. Oktober 2025:
=== Emission 3,25-prozentige Bundsanleihen mit Laufzeit 4. Juli 2042 Volumen 1 Mrd Bietungsvolumen 799 Mio Zuteilungsbetrag 701 Mio Marktpflegeumfang 299 Mio Zeichungsquote 1,1 (1,2) Durchschnittsrend. 3,23% (3,08%) Wertstellung 16. Januar 2026 ===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/brb
(END) Dow Jones Newswires
January 14, 2026 05:56 ET (10:56 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News