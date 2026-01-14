DJ AUKTION/Geringere Nachfrage für Bundesanleihen mit Laufzeit 2052
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit August 2052 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. April 2025:
=== Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2052 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,235 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 809 Mio EUR Marktpflegeumfang 191 Mio ÊUR Zeichnungsquote 1,5 (1,9) Durchschnittsrend. 3,45% (2,83%) Wertstellung 16. Januar 2026 ===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 14, 2026 05:57 ET (10:57 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News