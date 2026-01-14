DJ AUKTION/Erhöhte Nachfrage für Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte 30-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 12. November 2025:
=== Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2056 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,722 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 822 Mio EUR Marktpflegeumfang 178 Mio EUR Zeichnungsquote 2,1 (1,3) Durchschnittsrend. 3,45% (3,26%) Wertstellung 16. Januar 2026 ===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 14, 2026 06:05 ET (11:05 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News