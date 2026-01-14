Die Stellantis-Tochter Leasys und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben eine neue Finanzierungsvereinbarung zur Unterstützung des Projekts "Pan-European Clean Fleet Transport' unterzeichnet, das darauf abzielt, nachhaltige Mobilität in Europa zu fördern. Das Projekt sieht einen Kreditrahmen von 300 Millionen Euro durch die EIB und eine Investition von Leasys in gleicher Höhe (insgesamt also 600 Millionen Euro) zur Unterstützung der Einführung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
