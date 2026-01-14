© Foto: SOPA Images - Sipa USAIn nur 5 Monaten hat sich die Aktie von SK Hynix knapp verdreifacht! Die Analysten von Barclays stufen den südkoreanischen Speicherchip-Hersteller auf Overweight und sehen weiteres Kurspotenzial von rund 40 Prozent.Treiber der optimistischen Einschätzung ist vor allem der anhaltende Boom rund um Künstliche Intelligenz, der die globale Nachfrage nach Speicherchips auf Jahre hinaus hoch halten dürfte. Im Zentrum steht der rapide steigende Speicherbedarf in Rechenzentren. Moderne KI-Server benötigen von Generation zu Generation deutlich mehr DRAM, High-Bandwidth-Memory (HBM) und zunehmend auch NAND-Speicher. Barclays geht davon aus, dass Datacenter künftig der größte Abnehmer sämtlicher …Den vollständigen Artikel lesen
