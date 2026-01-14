Bern (ots) -Seit 2022 ist die Lindenhofgruppe AG Mehrheitsaktionärin der im selben Jahr gegründeten LabPoint Medizinische Laboratorien AG. Die Firma ist schweizweit im Bereich Labordiagnostik tätig und hat ihren Sitz in Avenches VD. LabPoint ist seither stark gewachsen und hat sich erfolgreich am Markt positioniert.Die Anforderungen an die Fachpersonen im Laborbereich steigen stetig. Schnelle Entwicklungen in der medizinischen Diagnostik sowie die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung gestalten das Marktumfeld dynamisch. Durch den Einbezug von passenden Mitaktionären und Kooperationsunternehmen hält die Lindenhofgruppe an ihrem ursprünglichen Plan fest, die Firma LabPoint nach ihrer Gründung am Markt zu etablieren und ihr Wachstum fortzuführen.Mit der Firma Affidea Schweiz hat die Lindenhofgruppe einen starken, strategischen Partner gefunden. Die Lindenhofgruppe bleibt Aktionärin mit reduziertem Anteil und gleichzeitig Grosskundin der LabPoint. Damit wahrt die Spitalgruppe ihre Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden von LabPoint und leistet einen wichtigen Beitrag, damit die Firma mit einer neuen Ankeraktionärin weiterentwickelt wird und sie ihre Rolle in der Labordiagnostik kontinuierlich ausbauen kann.Die Affidea-Gruppe, seit über 20 Jahren erfolgreich im Schweizer Gesundheitswesen tätig, ist einer der führenden paneuropäischen Anbieter von spezialisierten Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Onkologie, diagnostische Bildgebung und Polikliniken. In der Schweiz beschäftigt sie 870 Mitarbeitende in 33 Zentren. Sie übernimmt alle fünf Standorte der LabPoint in Avenches, Bern, Tessin, Waadt und Basel sowie verschiedenen Entnahme- und Schnellanalysezentren in den Kantonen Bern, Freiburg, Tessin, Waadt, Zürich, Jura und Basel. Sämtliche Mitarbeitenden der LabPoint Medizinische Laboratorien AG werden weiterbeschäftigt."Die Lindenhofgruppe freut sich sehr, mit Affidea einen starken Partner für die LabPoint gefunden zu haben, die die gleichen Werte und Ziele in der integrierten Versorgung - insbesondere in der Diagnostik - mit uns teilt."Andreas Schafer, Verwaltungsratspräsident Lindenhofgruppe und Labpoint"L'acquisition de LabPoint est une étape majeure pour Affidea Suisse. Elle nous permet de proposer une offre compléte, intégrée, et de proximité, au bénéfice des patients et des professionnels de santé. Nous sommes convaincus que cette synergie permettra d'élargir notre présence sur le marché et ouvrira la voie à de nouvelles innovations dans le domaine du diagnostic."Marc-André Christinat, CEO d'Affidea Suisse"L'intégration de LabPoint renforce une conviction profonde d'Affidea: un diagnostic précis, fondé sur la convergence de l'imagerie, de la pathologie et de la génétique, est la clé d'une médecine moderne et personnalisée. Cette complémentarité ouvre de nouvelles possibilités pour affiner nos parcours cliniques, réduire les délais et offrir aux médecins une base décisionnelle plus robuste, au bénéfice de millions de patients que nous accompagnons à travers l'Europe."Dr. Charles Niehaus, Directeur exécutif du groupe Affidea"Le partenariat avec Affidea constitue une étape majeure pour progresser concrétement dans la médecine et les soins intégrés, où la médecine de laboratoire occupe une place essentielle dans le diagnostic, la thérapie et le suivi des patients. Les patients, ainsi que nos médecins prescripteurs, bénéficieront d'un choix complet de solutions diagnostiques au sein d'un réseau de haute compétence."Gianfranco Cosentino, CEO & Chief Marketing OfficerÀ propos d'Affidea SuisseActeur national majeur de la santé, Affidea Suisse offre une large gamme de soins ambulatoires intégrés et pluridisciplinaires tels que l'imagerie diagnostique, l'analyse histologique, la médecine du sein et de la prostate, la consultation, le traitement chirurgical et non chirurgical, la gastroentérologie et la gestion de centres médicaux multi-spécialisés regroupant des spécialistes en orthopédie, neurologie et d'autres spécialités. Le solide réseau de Affidea Suisse lui permet de fournir aux patients un parcours de soins oncologiques entiérement intégré, couvrant la prévention, la détection précoce, les tests génétiques, le diagnostic, le traitement personnalisé et l'assistance post-traitement.À propos du groupe Affidea (www.affidea.com)Affidea est fournisseur paneuropéen de premier plan de services de soins de santé spécialisés, notamment de soins contre le cancer, de polycliniques et d'imagerie diagnostique avancée. Fondée en 1991, la société gére prés de 342 centres dans 15 pays, avec plus de 14 millions de visites de patients par an. Grâce à ses résultats en matiére de sécurité des patients, la société est devenue le fournisseur d'imagerie diagnostique le plus récompensé d'Europe par la Société européenne de radiologie (ESR), puisque plus de 90 % de ses centres figurent sur le mur d'étoiles Eurosafe de l'ESR. Affidea est détenue majoritairement par le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), un holding d'investissement de premier plan, axé sur la création de valeur à long terme avec un actionnariat familial stable et solidaire.LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. An ihren drei Standorten Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 172'000 Patientinnen und Patienten, davon rund 30'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Onkologie, Innere Medizin, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie, Gefässchirurgie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie und Notfallmedizin. 