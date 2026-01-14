Der Kurs der Kryptowährung XRP hat zuletzt wieder etwas nachgegeben. Doch bei Anlegern zeigt sich weiterhin ein hohes Interesse an dem Altcoin. Ist die Rallye nur noch eine Frage der Zeit? Nachfrage hoch Die Nachfrage nach XRP gestaltet sich trotz der erfolgten Kurskorrektur weiterhin hoch. Onchain-Daten zeigen, dass Investoren zwischen dem 09. und 11. Januar 2026 ihre Bestände in der Kryptowährung um satte 1,5 Milliarden US$ bzw. 720 Millionen Ripple ...Den vollständigen Artikel lesen ...
