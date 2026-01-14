Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 14 janvier 2026) - La Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV) a le plaisir d'annoncer la nomination de Kristan Straub à titre de président et chef de la direction de sa filiale, la Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada (CGPAC).

Membre des Premières Nations de Henvey Inlet et de French River no 13, M. Straub est un dirigeant chevronné et un leader reconnu de l'industrie, comptant plus de 25 ans d'expérience dans le secteur minier international. Sa carrière couvre l'exploration minérale, les activités minières et métallurgiques ainsi que la haute direction, avec un solide bilan de réalisation de projets complexes en partenariat avec des communautés autochtones.

Plus récemment, M. Straub a occupé le poste de chef de la direction de Wyloo Canada. Auparavant, il a exercé des fonctions de haute direction chez Glencore, notamment à titre de vice-président de l'exploration pour Glencore Nickel, de président de Koniambo Nickel SAS en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de vice-président de la mine Raglan de Glencore au Nunavik. À Raglan, il a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires inuits et a siégé au Comité Raglan, appuyant une gouvernance collaborative et des retombées durables pour les communautés. Il a également été membre du comité exécutif du conseil d'administration de l'Association minière du Canada.

Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (B. Sc.) avec distinction en géologie et a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université Laurentienne en 2025, en reconnaissance de sa contribution importante à l'industrie minière mondiale.

« C'est un honneur d'être nommé président-directeur général de la Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada », a déclaré Kristan Straub. « La CGPAC joue un rôle important dans l'élimination des obstacles, en permettant aux communautés autochtones de participer de manière significative à de grands projets économiques, et en faisant progresser la réconciliation par la création de partenariats authentiques. Nous nous réjouissons de collaborer avec des partenaires autochtones, des prêteurs, l'industrie et les gouvernements afin de soutenir la propriété dirigée par les Autochtones, une inclusion économique véritable et une prospérité partagée. »

« Kristan apporte une solide expérience opérationnelle et une compréhension approfondie des risques liés aux grands projets », a déclaré Michael Bonshor, président du conseil d'administration de la CGPAC. « Son leadership sera essentiel à la poursuite du mandat de la CGPAC partout au Canada. »

« La nomination du tout premier président et chef de la direction de la CGPAC constitue une étape importante dans la mise en œuvre du Programme de garantie de prêts pour les Autochtones », a déclaré Elizabeth Wademan, présidente et cheffe de la direction de la CDEV. « Kristan est un leader exceptionnel possédant l'expérience, le jugement et la crédibilité requis en ce moment crucial. Sa grande expertise et son travail de longue date avec des partenaires autochtones le placent dans une position unique pour diriger la CGPAC alors qu'elle accroît ses activités et transforme un engagement national majeur en retombées économiques concrètes. »

Faits saillants

La CGPAC est une société d'État fédérale ayant pour mandat de soutenir la participation économique autochtone en offrant des garanties de prêt qui favorisent l'appropriation autochtone de projets majeurs, tout en protégeant l'intérêt public grâce à une gouvernance et à une gestion des risques solides.

La CGPAC est une filiale de la Corporation de développement des investissements du Canada et est régie par un conseil d'administration indépendant.

Grâce aux garanties de prêt soutenues par le gouvernement, ce programme réduit les risques financiers pour les prêteurs et les investisseurs autochtones, favorisant ainsi une plus grande participation autochtone dans des grands projets viables et générateurs de revenus.

À ce jour, la CGPAC a accordé une garantie de prêt de 400 millions de dollars, la plus importante dans l'histoire du Canada, couvrant 400 millions de dollars pour un investissement en capital de 736 millions de dollars par 38 Premières Nations de la Colombie-Britannique pour une participation de 12,5 % dans le système de pipeline Westcoast d'Enbridge. La CGPAC a aussi examiné des dizaines de demandes et tenu plus de 275 réunions dans le cadre de ses activités de mobilisation jusqu'à maintenant.

En raison de la Loi sur les Indiens et de l'héritage du colonialisme, il est très difficile pour les Autochtones d'obtenir des capitaux et de tirer parti de leurs biens. Ces obstacles financiers limitent la participation des Autochtones à des projets susceptibles de générer des avantages économiques à long terme pour les peuples autochtones.

Cette nomination est effective à partir du 13 janvier 2026 et est le résultat d'un processus de recherche national rigoureux et compétitif mené par le conseil d'administration indépendant de la CGPAC.

Pour en savoir plus sur le programme de garantie de prêts pour les Autochtones: www.cilgc-cgpac.ca

