DAX Gewinner am Dienstag: Zalando Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Es gelang dem Anteilsschein sich Ende November wieder über die SMA20 (aktuell bei 24,77 EUR) zu schieben, wobei nach dem Überqueren dieser Linie die Anschlusskäufe ausgeblieben sind. Die Aktie hat die SMA20 genutzt, um dynamisch über die SMA50 zu laufen. Es ging zunächst seitwärts weiter, die moderate Schwäche in den letzten Handelstagen wurden von der SMA20 als auch von der SMA50 (aktuell bei 23,80 EUR) gestützt, was gut aus dem Tageschart herausgelesen werden kann. Es ging in den letzten beiden Handelstagen vergleichsweise dynamisch aufwärts. Die Aktie hat sich von der SMA20 lösen können und ist aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 27,05 EUR) gelaufen.

- Zalando ISIN: DE000ZAL1111 - WKN: ZAL111 - Ticker: ZAL

?? Key Takeaways

Zalando Prognose kurzfristig positiv: Nach +4,58% per Xetra-Schluss bleibt die Aktie im Fokus - im 4h-Chart bullisch, im Daily neutral. Entscheidende Hürde oben: Die Aktie läuft an die SMA200 (27,05 EUR) heran; nachhaltig bullisch wird es erst bei einem Tagesschluss über dem GAP bei 28,51 EUR. Wichtige Supports unten: Rücksetzer sind bis SMA20 (24,77 EUR) möglich, darunter SMA50 (23,80 EUR). Kritisch wird es bei einem Tagesschluss unter der SMA50 (Risiko Richtung 20 EUR). Per Xetra-Schluss notierten am Dienstag (13.01.2026) 17 Aktien im Plus, während 23 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Die Gewinnerliste im DAX 40 führte Zalando an: Die Zalando Aktie (ZAL) verteuerte sich um +4,58% und war damit der stärkste Tagesgewinner. Ebenfalls fester schlossen Symrise (+2,52%) und MTU (+1,88%). Damit rückt die Zalando Prognose heute klar in den Vordergrund - die Aktie im Fokus zeigt nach den jüngsten Kursbewegungen ein deutlich verbessertes Chartbild. Zalando Prognose im Chartcheck: Tageschart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart gelang es der Zalando Aktie Ende November, wieder über die SMA20 (aktuell bei 24,77 EUR) zu steigen. Nach dem Überwinden dieser Linie blieben Anschlusskäufe zunächst aus, allerdings nutzte der Anteilsschein die SMA20, um dynamisch über die SMA50 zu laufen.

In den vergangenen Handelstagen zeigte sich eine moderate Schwäche, die jedoch sowohl von der SMA20 als auch der SMA50 (aktuell bei 23,80 EUR) gestützt wurde. In den letzten beiden Sitzungen drehte der Kurs wieder nach oben: Die Aktie konnte sich von der SMA20 lösen und lief aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 27,05 EUR).

Einordnung: Das Chartbild hat sich entspannt und ist aktuell neutral zu interpretieren.

Relevante Marken für die Zalando Prognose (Daily)

SMA200 (27,05 EUR) bleibt kurzfristig ein entscheidender Bereich.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde das Tageschart nicht automatisch bullisch machen.

Erst wenn sich die Aktie per Tagesschluss über dem offenen GAP bei 28,51 EUR etabliert, würde sich das Bild bullisch aufhellen.

Gelingt diese Stabilisierung, könnte sich die Aktie in weiteren Erholungsbewegungen an die übergeordneten Ziele bei 36,75 EUR und 40,00 EUR heranschieben...

