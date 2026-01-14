Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 14.01.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.775 Punkten. Der Index bewegte sich am Vormittag seitwärts, gab dann etwas nach. Der Rücksetzer wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging am Nachmittag dynamisch weiter aufwärts. Die Bewegung wurde nachfolgend zwar wieder abverkauft, mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag versuchten die Bullen den Index wieder an das Hoch zu schieben, erreichten es aber nicht. Der folgende Rücksetzer wurde zwar zurückgekauft, hatte aber keine Substanz. Am Abend notierte der Nasdaq wieder unter dem Niveau vom Morgen.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Nasdaq Analyse (Trend/Technik): Kurzfristig bleibt das Bild fragil , solange der Nasdaq nicht nachhaltig über der SMA20 (25.756) handelt. Die SMA50 (25.728) ist aktuell der wichtigste Support - ein Bruch würde das Risiko Richtung SMA200 (25.576) erhöhen.

Nasdaq Prognose (Bias für heute): Basisszenario ist seitwärts bis abwärts , mit 55 - Bear vs. 45 - Bull Wahrscheinlichkeit - entscheidend ist, ob sich der Index über 25.718 stabilisieren kann.

Wichtige Marken - Range: Erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.379-25.952 Punkten. Auf der Oberseite sind 25.904 und 26.025/49 zentrale Widerstände, auf der Unterseite 25.707 und 25.593/76 die Schlüssel-Unterstützungen.

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.775 Punkten in den Handel. In der ersten Tageshälfte bewegte sich der Index zunächst seitwärts, bevor es am Mittag zu einem kurzen Rücksetzer kam. Dieser wurde jedoch zügig wieder zurückgekauft, wodurch der Nasdaq am Nachmittag dynamisch nach oben laufen konnte.

Im weiteren Verlauf wurde die Aufwärtsbewegung zwar erneut abverkauft, doch mit Beginn des offiziellen Handels versuchten die Bullen, den Index nochmals an das Tageshoch heranzuschieben. Dieses Niveau wurde jedoch nicht erreicht. Der anschließende Rücksetzer wurde zwar wieder aufgefangen, zeigte aber keine nachhaltige Stabilität. Am Abend notierte der Nasdaq schließlich unter dem Niveau vom Morgen - ein Hinweis auf nachlassende Kaufdynamik.

Tagesdaten Nasdaq (Rückblick)

Kennzahl 13.01. 12.01. Tageshoch (TH) 25.904 25.847 Tagestief (TT) 25.660 25.493 Tagesschluss 25.760 25.809 Range (Punkte)* 244 354

*Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im 1h-Chart (kurzfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 1401.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen oberhalb der SMA20 (aktuell bei 25.756 Punkten). Im Tagesverlauf fiel der Index zunächst unter diese Durchschnittslinie, konnte sich am Nachmittag jedoch wieder darüber schieben - allerdings ohne sich nachhaltig festzusetzen. Am Abend ging es erneut unter die SMA20 bis an die SMA50 (aktuell bei 25.728 Punkten).

Im Stundenchart ist erkennbar, dass die SMA50 dem Nasdaq zuletzt guten Support geliefert hat. Auch im Frühhandel gelang es dem Index jedoch nicht, sich wieder klar über die SMA20 zu etablieren.

Schlüsselpunkt für die Nasdaq Prognose: Solange es den Bullen nicht gelingt, den Nasdaq stabil über der SMA20 zu halten, bleibt die Gefahr einer erneuten Schwäche bestehen. Zwar kann die SMA50 weiterhin stützen, allerdings wurde diese zuletzt mehrfach getestet. Sollte der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA50 schließen und den Kontakt verlieren, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung SMA200 (aktuell bei 25.576 Punkten) ausweiten...

