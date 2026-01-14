Bochum (ots) -Der glückliche Gewinner hatte die dringend nötige Sanierung seines alten Hauses in Bochum lange vor sich hergeschoben - nun ist er stolzer Besitzer einer beeindruckenden Landhaus-Villa mit Alpenblick und Hightech-Luxus.Star-Trek-Fans sagen: Das neue Haus fühlt sich an wie das Raumschiff Enterprise!Riesengewinn "verändert alles" für das glückliche PaarEin Paar, das die Sanierung seines maroden, 200 Jahre alten Fachwerkhauses immer wieder aufgeschoben hatte, kann sein Glück kaum fassen: Jürgen Möllenhoff (59) und seine Lebensgefährtin Meike (67) haben bei der Omaze-Soziallotterie eine Landhaus-Villa in Oberbayern im Wert von 2,7 Millionen Euro gewonnen - inklusive 100.000 Euro Bargeld.Schluss mit den SorgenBislang lebt das Paar in einem rund 200 Jahre alten Fachwerkhaus, das sich seit Generationen im Familienbesitz befindet. Doch aus dem einstigen Zuhause ist zunehmend eine Belastung geworden."In unserem alten Haus bröckelt alles, egal wohin man schaut. Die notwendigen Arbeiten übersteigen längst unsere Möglichkeiten.", erklärt Jürgen. "Das hat uns echt fertig gemacht in den letzten Jahren."Mit dem Omaze-Hauptgewinn haben sich diese Sorgen schlagartig aufgelöst - und Platz gemacht für eine neue, sorgenfreie Zukunft.Alpenblick, Licht und LebensfreudeDas Omaze-Landhaus ist vollständig möbliert und verbindet traditionelle Architektur mit modernstem Wohnkomfort. Großzügige Fensterfronten, lichtdurchflutete Räume, elegante Holzböden und liebevoll gestaltete Details schaffen eine stilvolle und zugleich warme Atmosphäre - gekrönt von einem atemberaubenden Blick auf die Alpen.Herzstück des Hauses ist die offen gestaltete, maßgefertigte Küche mit großer Kochinsel."Wir kochen gerne und haben oft Besuch von Freunden", sagt Jürgen. Mit dieser Küche wird das endlich wieder richtig Spaß machen."Karneval in den Alpen? Warum nicht!Auch Meike hat bereits große Pläne für den offenen Wohnbereich."Ich komme aus einer Karnevalsdynastie", erzählt sie lachend. "Während Jürgen zum Lachen lieber in den Keller geht, feiere ich die fünfte Jahreszeit mit voller Begeisterung. Ich muss also einmal im Jahr nach Köln - oder wir schaffen es, die Oberbayern in unserem neuen Zuhause zu Jecken zu machen."Strahlende Freude - Star-Trek-Fans im neuen HeimkinoEin weiteres Highlight der Landhaus-Villa ist der Entertainment-Bereich mit eigenem Heimkino."Wir sind absolute Star-Trek-Fans - wir können fast jede Dialogzeile mitsingen", betont das Paar. "Mit dem neuen Heimkino werden wir bestimmt noch textsicherer."Nach so viel Begeisterung lädt der private Wellnessbereich mit Sauna, Fitnessraum und beheizter Outdoor-Wanne zum Entspannen ein.Hightech statt Altbaustress - eine perfekte KombinationDas Landhaus vereint moderne Smart-Home-Technologie mit einer nachhaltigen Photovoltaikanlage und bietet damit höchsten Komfort bei gleichzeitiger Umweltverantwortung.Jürgen arbeitet als IT-Administrator, Meike ist forensische Sachverständige - Technik spielt also in ihrer beider Leben eine große Rolle."Wir haben uns bei unserem Computerhändler kennengelernt - bis die Verbindung stand, hat's ein paar Anläufe gebraucht - aber dann hat's gefunkt", erinnern sie sich. "Dieses Haus ist für uns wie ein riesiger Technik-Spielplatz. Allein das automatische Türverriegelungssystem - grandios! Das fühlt sich ein bisschen an wie auf der Enterprise!"Ruhrpott durch und durch - auch in BayernOb sich die beiden eingefleischten Ruhrgebietler in Oberbayern heimisch fühlen werden? Meike ist leidenschaftlicher VfL-Bochum-Fan, doch Jürgen sieht das entspannt."Zwischen Bochum- und Bayern-Fans gibt es eine echte Fanfreundschaft", sagt Meike schmunzelnd, "da mache ich mir überhaupt keine Sorgen". "Aber vor allem: Mit diesem Haus können wir endlich wieder durchatmen. Die ganzen Sorgen sind einfach weg."Gutes tun und Leben verändernNeben Jürgens Millionengewinn hat die Omaze-Lotterie auch erhebliche Spendensummen für den guten Zweck generiert.Rosa Pollter, Geschäftsführerin des Deutschen Tierschutzbundes, sagt:"Mehr als eine Million Euro wurden für den Tierschutzbund gesammelt - dafür danken wir allen Loskäuferinnen und Loskäufern von Herzen. Diese Mittel ermöglichen es uns, tausenden Tieren in unseren Einrichtungen Schutz und Versorgung zu bieten. Omaze eröffnet uns innovative Zugänge zu neuen Spendergruppen, die wir in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten dringend benötigen."Georg Hesse, neuer Managing Director von Omaze Deutschland, ergänzt:"Wir freuen uns riesig für Jürgen und seine Partnerin Meike und sind stolz darauf, dass diese Kampagne die wichtige Arbeit des Deutschen Tierschutzbundes unterstützt. Unser Landgut in Bayern zeigt eindrucksvoll, wie Omaze außergewöhnliche Gewinne mit außergewöhnlicher Wirkung verbindet."Neue Gewinnchance: Omaze-Penthouse in BerlinDer Verkauf der Lose für die nächste Omaze-Ziehung läuft bereits: Zu gewinnen gibt es ein Penthouse in Berlin im Wert von über 2,8 Millionen Euro plus 100.000 Euro Bargeld. Teilnahmeschluss ist der 22. Februar 2026.