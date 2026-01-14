© Foto: UnsplashIndustriegigant Toyota erhöht überraschend sein Übernahmeangebot. Aktivistische Investoren setzen sich durch. Gleichzeitig senden sie ein starkes Signal an Japans Konzernwelt. Der japanische Autokonzern Toyota Motor hat sein Übernahmeangebot für die Tochter Toyota Industries deutlich erhöht. Damit reagiert der Konzern auf den Druck des aktivistischen Investors Elliott Investment Management, der das ursprüngliche Angebot als zu niedrig kritisiert hatte. Darüber berichtet Bloomberg. Toyota bietet nun 18.800 Yen (101,61 Euro) je Aktie für die noch nicht gehaltenen Anteile an Toyota Industries. Das entspricht einer Erhöhung um rund 15 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Angebot von 16.300 Yen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE