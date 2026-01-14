Die Aktie von Intel notiert aktuell bei rund 41 EUR und gehört zu den auffälligeren Gewinnern der letzten Wochen. Nach Jahren schwacher Kursentwicklung mehren sich nun die Anzeichen, dass der traditionsreiche Chipkonzern operativ wieder Boden gutmacht. Getrieben wird die neue Zuversicht von einer überraschend starken Nachfrage nach Server-Prozessoren, Analysten-Upgrades und anhaltender Fantasie rund um mögliche Großaufträge - unter anderem von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
