Investoren schieben in unsicheren Zeiten ihr Geld gern in als sichere Häfen geltende Anlageklassen wie Gold. Aber auch Kryptowährungen profitieren. Der Bitcoin profitiert weiter von der angespannten Lage im Iran und der Sorge vor geopolitischen Unsicherheiten in der Region am Persischen Golf. Eine stärkere Nachfrage nach der ältesten und bekanntesten Kryptowährung ließ den Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp am 14. Januar bis auf etwa 95.700 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
