Google erweitert mit Veo 3.1 die Möglichkeiten der KI-gestützten Videoerstellung. Im Fokus stehen konsistente Charaktere, native Hochformate und eine optimierte Videoqualität. Google hebt die Videogenerierung mit Veo 3.1 auf das nächste Level. Das neueste Update soll die Erstellung lebendigerer, dynamischerer Clips ermöglichen. Zu den Neuerungen gehören eine konsistente Charakterdarstellung, der Porträtmodus und 4K-Qualität für hochwertigere Videos. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
