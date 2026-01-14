Wilhelmshaven (ots) -Am Montag, den 19. Januar 2026, verschafft sich der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung, Sebastian Hartmann, in Wilhelmshaven ein Bild von der Grundausbildung der Deutschen Marine. Der Besuch ist der erste eines Vertreters des Bundesministeriums der Verteidigung bei einer Grundausbildungseinheit seit Inkrafttreten des Neuen Wehrdienstes.Bei seinem Besuch der Ausbildungs- und Schutzkompanie Wilhelmshaven, steht der persönliche Austausch mit den Rekrutinnen und Rekruten ebenso im Fokus wie die Besichtigung dieser modernen Ausbildungseinrichtung.Innerhalb eines Jahres wurde die Kompanie aufgestellt, die seit Oktober 2025 Rekrutinnen und Rekruten ausbildet und Soldatinnen und Soldaten zum Schutz der Infrastruktur des Marinestützpunktes Heppenser Groden beheimatet.Staatssekretär Hartmann begleitet Teile des Ausbildungsbetriebs, lässt sich den Tagesablauf der Soldatinnen und Soldaten vorstellen und spricht mit den Rekrutinnen und Rekruten, die sich aktuell in ihrer dritten Ausbildungswoche befinden.Darüber hinaus informiert sich der Parlamentarische Staatssekretär beim Karrierecenter der Bundeswehr in Wilhelmshaven über das Verfahren zur Erfassung und Bewertung von freiwilligen Bewerberinnen und Bewerbern im Zusammenklang mit dem Neuen Wehrdienst.Der Truppenbesuch unterstreicht die Bedeutung der regionalen Grundausbildung als Schlüssel für Attraktivität, Personalbindung und nachhaltigen Aufwuchs der Marine.Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung Sebastian HartmannSebastian Hartmann ist seit dem Jahr 2013, Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2025 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Aufwuchs der Marine - Staatssekretär Hartmann besucht Grundausbildung in Wilhelmshaven" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Montag, 19. Januar 2026. Eintreffen bis spätestens 08:20 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden -Westwache-,Am Altheppenser Seedeich, 26384 Wilhelmshaven(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm:08:20 Uhr - Eintreffen der Medien09:00 Uhr - Begrüßung PStS Hartmann09:15 - 10:00 Uhr - Bildpunkte Marinestützpunkt10:00 - 10:30 Uhr - Vorstellung Unterbringung / TagesablaufAnschl. Besichtigung Unterkunft und Ausbildungseinrichtungen11:15 Uhr - Pressestatements PStS Sebastian Hartmann und Kommandeur MStpKdo Whv, Fregattenkapitän Rolf Hoppe11:30 Uhr - O-Ton Leiter Karrierecenter Bw, Kapitän zur See Christian ClausingAnschl. Ende des PresseterminsAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 15. Januar 2026, 11 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle Nordsee, WilhelmshavenTelefon: +49 (0) 4421 68 5800/6163E-Mail: markdopizastnordsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6196291