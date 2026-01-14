© Foto: Dall-EDie Aktienmärkte sind historisch teuer. Viele erwarten den großen Knall. Doch die Daten erzählen eine andere Geschichte. Wo das wahre Risiko für Anleger liegt.Das Shiller-KGV signalisiert derzeit eine ausgeprägte Überbewertung an den Aktienmärkten. Ein unmittelbarer Kursrückgang lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Darauf verweist Birgit Henseler von der DZ Bank in einer aktuellen Analyse. Das Shiller-KGV ist eine langfristige Bewertungskennzahl für Aktienmärkte. Man nutzt sie, um einzuschätzen, ob Aktien teuer oder günstig sind. Es zeigt, wie viele Jahre Gewinne Anleger im Schnitt im Voraus bezahlen. Hohe Bewertungen können über Jahre bestehen bleiben. Sie werden von Liquidität, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE