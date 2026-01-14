Die Aktie von Airbus notiert aktuell bei rund 218 EUR und bewegt sich damit nahe historischer Höchststände. Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern profitiert von einem anhaltenden Nachfrageboom nach Verkehrsflugzeugen, steht aber gleichzeitig unter Druck durch Lieferkettenprobleme und einen zuletzt stärkeren Rivalen Boeing bei den Neuaufträgen. Für Anleger stellt sich die Frage: Wie tragfähig ist der aktuelle Kurs?Auftragslage: Volle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de