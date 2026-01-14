Baden-Baden (ots) -Neue Ausgaben der Musik- und Unterhaltungsshow / am 17. Januar 2026 u. a. mit den Amigos und Peter Orloff / am 21. Februar mit G.G. Anderson, Truck Stop und anderenAndy Borg und der Südwestrundfunk (SWR) gehen ins neue Jahr mit "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Die erste Ausgabe 2026 der beliebten Musik- und Unterhaltungsshow mit Gastgeber Andy Borg wird ausgestrahlt am Samstag, 17. Januar, 20:15 Uhr im SWR, im MDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg). Mit dabei sind unter anderem die Amigos, Natalie Holzner, Stimmen der Berge, Andreas Hastreiter, Peter Orloff, Conny und die Sonntagsfahrer und Jauchzaaa. Hinzu kommen The Woodgies, die Trachtengruppe Glottertal bei Freiburg, die dieses Jahr 200 Jahre alt ist sowie die Plettenberg Stammtischmusig aus dem Zollernalbkreis in Baden-Württemberg.Andy Borg: Im "Schlager-Spaß" spielt die Musik"Und schon sind wir wieder mittendrin im neuen Jahr. Und wo spielt die Musik? Bei unserem Schlager-Spaß", sagt Andy Borg: "Bei der ersten Folge 2026 begrüßen wir gleich zwei liebe Formationen der Blasmusik, die diesmal aus dem Südwesten in unsere Weinstube kommen und für uns aufspielen. Diese Tradition der Blasmusikanten habe ich aus der Stadlzeit mit in den Schlager-Spaß gebracht und freue mich, dass sie hier im Südwesten fortgeführt wird."Im Anschluss: Klassik-Konzert mit Helmut LottiNach der Sendung mit Andy Borg, von 22:20 Uhr bis 23:20 Uhr, zeigt der SWR "Helmut Lotti goes classic". Helmut Lotti ist ein gern gesehener Gast bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Mit einem spektakulärem Konzertabend in Antwerpen feierte er das 30-jährige Bestehen seiner "Goes Classic"-Konzerte und kündigte eine neue Jubiläumstour sowie ein frisches "Goes Classic"-Album an. Die Sendung im SWR zeigt das Jubiläumskonzert und dokumentiert so den großen Erfolg und die musikalische Vielfalt dieser Klassik-Reihe."Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 21. Februar 2026Auch im Februar wird es eine Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" geben. Sie wird gezeigt am Samstag, 21. Februar 2026, um 20:15 Uhr im SWR, im MDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg). Musikalische Gäste sind unter anderem G.G. Anderson, Truck Stop, Damiano Maiolini, Simone, Monika Avsenik, Anni Marie, Denis Wittberg und die Schellack-Solisten. Ebenfalls in der Sendung sind die Blaskapelle Obersasbach aus Sasbach im Ortenaukreis in Baden-Württemberg, Gipsy Fuego und die Lungauer."Schlager-Spaß mit Andy Borg"Samstag, 17. Januar 2026, 20:15 Uhr, SWR, MDR und ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)Samstag, 21. Februar 2026, 20:15 Uhr, SWR, MDR und ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)Informationen, Fotos und ein Video unter: http://swr.li/schlager-spass-mit-andy-borg-im-neuen-jahrFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6196309