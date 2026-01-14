© Foto: picture alliance/dpa | Sven HoppeEine eskalierende Metallrallye treibt Silber über 90 US-Dollar. Knappheit, Zölle und geopolitische Risiken ziehen auch Gold und Kupfer nach oben. Die globalen Metallmärkte haben mit einem fulminanten Start ins Jahr neue Rekordmarken erreicht. Gold, Silber, Kupfer und Zinn zogen kräftig an, getrieben von der Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den USA, einer Stimmungsaufhellung in China und zunehmenden geopolitischen Spannungen. Seit Ende 2025 verzeichnen Rohstoffe außergewöhnliche Kursgewinne, da Investoren auf ein geldpolitisch unterstützendes Umfeld und strukturelle Angebotsengpässe setzen. Besonders stark zeigte sich Silber, das zeitweise um mehr als fünf Prozent zulegte und erstmals …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE