München (ots) -GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE feiert auf der diesjährigen Berlinale Premiere. Der neue Film von Ausnahme-Regisseur Gore Verbinski ("Fluch der Karibik"-Reihe, "The Ring", "Rango") und nach dem Drehbuch von Matthew Robinson wird im "Berlinale Special Gala" der 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin laufen. Mit Sam Rockwell bilden Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz und Juno Temple das Ensemble der Sci-Fi-Actionkomödie, die am 12. März 2026 in den Kinos startet.Hier geht es zum neuen Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8Xg5FhAFq2UIn GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE betritt ein "Mann aus der Zukunft" (Sam Rockwell) ein Diner in Los Angeles. Dort muss er aus den anwesenden Gästen genau die richtige Kombination (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple) rekrutieren, um in einer nächtlichen Mission die Welt zu retten.Zu den Darsteller*innen gehören der Academy Award-, BAFTA- und Golden Globe-Gewinner Sam Rockwell ("Argylle", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Jojo Rabbit", "Vice - Der zweite Mann"), Haley Lu Richardson ("The White Lotus", "Drei Schritte zu Dir", "Columbus"), Michael Peña ("Der Griff nach den Sternen", "Der Marsianer - Rettet Mark Watney", "American Hustle", "End of Watch"), die Emmy-nominierte Zazie Beetz ("Joker: Folie à Deux", "Joker", "Atlanta") und die BAFTA-Preisträgerin und Golden Globe-Nominierte Juno Temple ("Fargo", "Ted Lasso", "The Offer", "Abbitte").GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE ist eine Produktion der Constantin Film mit Blink Wink Productions und 3 Arts Entertainment. Regie führt Gore Verbinski, das Drehbuch stammt von Matthew Robinson. Produzent*innen sind Gore Verbinski, Robert Kulzer, Erwin Stoff, Oly Obst und Denise Chamain. Executive Producer sind Oliver Berben, Matthew Robinson, Richard Wright, George Parra, Michael Rothstein, Sam Hall und Warren Goz. Den Weltvertrieb übernimmt north.five.six.Kinostart: 12. März 2026 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno TempleDrehbuch: Matthew RobinsonRegie: Gore VerbinskiProduzent*innen: Gore Verbinski, Robert Kulzer, Erwin Stoff, Oly Obst, Denise ChamainExecutive Producer: Oliver Berben, Matthew Robinson, Richard Wright, George Parra, Michael Rothstein, Sam Hall, Warren GozPressematerial steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/