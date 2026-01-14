Berlin (ots) -Die Auszeichnung Hochschulperle des Jahres 2025 geht an das Transferprojekt Industry on Campus der Hochschule Offenburg. Das Gewinnerprojekt wurde per Publikums-Voting bestimmt. Es kommt auf rund 29 Prozent der 2.508 abgegebenen Stimmen und erhält ein Preisgeld von 3.000 Euro. Zur Wahl für den Preis des Stifterverbandes standen die zwölf Hochschulperlen der Monate Januar bis Dezember 2025.Der Stifterverband vergibt die Hochschulperle des Jahres 2025 an Industry on Campus, ein Transferprojekt der Hochschule Offenburg. Im Rahmen des Projektes arbeitet die Hochschule Offenburg gemeinsam mit regionalen mittelständischen Unternehmen an der Mobilitätswende und Fachkräftesicherung. In Kompetenzzentren der Hochschule werden die Produktionsprozesse der Unternehmen analysiert und an deren Verbesserung geforscht. Zudem können Schülerinnen und Schüler die Partnerunternehmen besuchen und so Berufsperspektiven in einem Industrieunternehmen kennenlernen.Das Projekt hat in einem 24-stündigen SMS-Voting 29,11 Prozent der Stimmen auf sich vereint und erhält damit das Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. Auf den zweiten Platz kommt das Praxismodul Intensive Case Study der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (23,88 Prozent). Der dritte Platz geht an die Kooperationsplattform der Ostfalia Hochschule Duale Forschung und Entwicklung (10,65 Prozent). Zur Wahl standen die zwölf Hochschulperlen des Monats zum Thema Kollaborativ forschen - Innovation mit Unternehmen gestalten, die der Stifterverband im vergangenen Jahr ausgezeichnet hatte.Das Gewinnerprojekt Industry on Campus beruht auf zwei Säulen: Technologietransfer und Fachkräftesicherung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Die erste Säule zielt darauf ab, regionale Unternehmen dabei zu unterstützen, Technologien zur Produktion von Großserien auf den Mittelstand zu übertragen. Die zweite Säule Fachkräftesicherung MINT fokussiert ganz darauf, junge Menschen für Technik zu begeistern, indem sie diese als treibende Kraft für Nachhaltigkeit und Wohlstandsicherung begreifen. Dies geschieht durch Schaffung erlebbarer Technik im Rahmen einer Kooperation der Hochschule Offenburg mit regionalen Schulen. Schülerinnen und Schüler können sich in Workshops in MINT-Berufen ausprobieren, MINT-Fächer in themenbegleitenden Grundlagenveranstaltungen an der Hochschule kennenlernen und durch Exkursionen zu den Partnerunternehmen der Initiative einen Einblick in den Betrieb eines Industrieunternehmens gewinnen."Wir freuen uns, mit dem Transferprojekt Industry on Campus ein gelungenes Konzept, das Technologietransfer und Fachkräftesicherung verknüpft, auszeichnen zu können", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats April an die Initiative zu vergeben. "Uns überzeugt insbesondere der Transfer zwischen Theorie und Praxis, sowie der Beitrag, den das Projekt zur MINT-Fachkräftesicherung und Steigerung von MINT-Studienanfängerzahlen leistet."Mehr Informationen zum Siegerprojekt 2025:Weitere Informationen zu Industry on Campus finden Sie unter: https://ots.de/gpLoAMDer Stifterverband zeichnet jeden Monat innovative Projekte an Hochschulen aus. Die Aktion Hochschulperle soll diese vorbildlichen Projekte stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Alle bisher ausgezeichneten Projekte finden Sie unter www.stifterverband.org/hochschulperleDer Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.orgPressekontakt:Peggy GroßPressesprecherin des StifterverbandesT 030 322982-530presse@stifterverband.deIndustry on CampusHochschule OffenburgAlfred IseleT 0781 205-220alfred.isele@hs-offenburg.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/6196338