Hamm (ots) -Der berufliche Erfolg vieler Menschen wächst - doch beim Vermögensaufbau bleibt oft die Struktur auf der Strecke. Gleichzeitig fragen sich immer mehr Gutverdienende, wie sie ihr Geld sinnvoll investieren können, ohne Zeit, Nerven oder Überblick zu verlieren. Als Gründer von Makerus Consulting begleitet Robert Schwagerus gemeinsam mit seinem Partner Vinay Makker anspruchsvolle Berufstätige dabei, Vermögen strategisch, diversifiziert und langfristig aufzubauen. Der folgende Beitrag zeigt, wie die Zusammenarbeit mit Makerus Consulting funktioniert, für wen das Konzept besonders geeignet ist und welche Mission hinter dem Drei-Speichen-Prinzip steht.In Zeiten steigender Zinsen, unsicherer Märkte und komplexer Finanzprodukte wächst bei vielen Gutverdienenden die Verunsicherung. Zwar stimmen Einkommen und berufliche Perspektive, doch beim Thema Vermögensaufbau fehlt oft eine klare Struktur. Immobilien wirken aufwendig, Kapitalmärkte unübersichtlich, Versicherungen intransparent. Hinzu kommt der Mangel an Zeit, sich intensiv mit all diesen Themen auseinanderzusetzen. "Viele unserer Kunden kommen mit dem Gefühl zu uns, eigentlich gut zu verdienen, aber finanziell nicht wirklich voranzukommen", erklärt Robert Schwagerus, Gründer von Makerus Consulting. "Es fehlt nicht am Geld, sondern an einer sauberen Strategie und an jemandem, der den Überblick behält.""Nachhaltiger Vermögensaufbau entsteht nicht durch einzelne gute Investments, sondern durch ein System, das Struktur, Verantwortung und klare Prioritäten vorgibt", fügt Vinay Makker, Gründer der Makerus Consulting, hinzu. Genau mit diesem Anspruch gründeten er und Robert Schwagerus Makerus Consulting. Unter der gemeinsamen Marke bündeln die beiden Gründer ihre jeweils eigenständig geführten Unternehmen zu einem ganzheitlichen Beratungskonzept, das Vermögensaufbau als langfristig steuerbaren Prozess versteht. Statt punktueller Produktentscheidungen setzt Makerus Consulting auf klare Strukturen, eine strategische Verzahnung aller Vermögensbausteine und eine aktive Begleitung der finanziellen Entwicklung. Ziel ist es, Komplexität konsequent zu reduzieren und Kunden jederzeit Transparenz, Kontrolle und Planungssicherheit über ihr gesamtes Vermögen zu geben.Das Drei-Speichen-Prinzip als Fundament nachhaltigen VermögensaufbausStatt auf einzelne Produkte oder kurzfristige Trends zu setzen, verfolgt Makerus Consulting einen strukturierten Ansatz, der Vermögensaufbau als langfristigen Prozess versteht. Im Zentrum steht dabei das sogenannte Drei-Speichen-Prinzip - ein Modell, das seit Jahrhunderten von vermögenden Familien genutzt wird und von Robert Schwagerus und seinem Partner Vinay Makker in eine moderne, digitale Beratungsstrategie übersetzt wurde. Ziel ist es, Kapital nicht einseitig zu binden, sondern sinnvoll auf verschiedene Säulen zu verteilen und damit Stabilität, Liquidität und Wachstum miteinander zu verbinden.Konkret basiert das Modell auf drei zentralen Anlageklassen: Investments in Aktien, ETFs und Fonds, Rohstoffe wie Gold und Silber sowie Kapitalanlage-Immobilien. Jede dieser "Speichen" erfüllt dabei eine klar definierte Funktion innerhalb des Gesamtvermögens. Während Wertpapiere für Wachstum und Flexibilität sorgen, dienen Rohstoffe als stabiler und jederzeit verfügbarer Sicherheitsbaustein. Immobilien bilden die substanzielle Basis des Vermögens und eröffnen langfristige, steuerlich attraktive Perspektiven. "Entscheidend ist nicht, möglichst viel in einen Bereich zu investieren, sondern die richtige Balance zu finden", betont Schwagerus. Genau diese Balance bildet das Fundament der weiteren Zusammenarbeit mit den Kunden.Spezialisierung, Struktur und Entlastung für anspruchsvolle KundenFür die Kunden von Makerus Consulting bedeutet dieses Prinzip vor allem eines: Klarheit. Statt vieler unverbundener Einzelentscheidungen entsteht eine Gesamtstrategie, die alle Vermögensbausteine miteinander verzahnt. Die Umsetzung erfolgt dabei nicht theoretisch, sondern praxisnah und individuell. Zu Beginn steht eine strukturierte Analyse der finanziellen Ausgangssituation, der Ziele und der zeitlichen Möglichkeiten. Darauf aufbauend entwickeln die spezialisierten Berater eine Strategie, die exakt zum jeweiligen Lebens- und Einkommensmodell passt.Ein zentraler Bestandteil ist die konsequente Spezialisierung innerhalb des Beratungsteams. Jeder Bereich - Immobilien, Investments, Rohstoffe und Versicherungen - wird von Fachberatern betreut, die sich ausschließlich auf ihr jeweiliges Themenfeld konzentrieren. "So stellen wir sicher, dass unsere Kunden in jedem Bereich hundertprozentige Expertise erhalten und keine Kompromisse eingehen müssen", erklärt Robert Schwagerus. Der Vorteil: Entscheidungen werden fundierter, Prozesse effizienter und Ergebnisse messbarer. Die Kunden selbst bleiben dabei bewusst in einer komfortablen Rolle - informiert, aber nicht belastet durch operative Details.Besonders deutlich zeigt sich dieser Ansatz im Immobilienbereich. Während viele Anleger vor dem organisatorischen Aufwand zurückschrecken, übernimmt Makerus Consulting sämtliche Schritte von der Objektprüfung bis zur laufenden Verwaltung. Nur ein kleiner Teil der angebotenen Immobilien schafft es überhaupt in das Portfolio. Ziel ist es, Objekte zu vermitteln, die sich auch unter aktuellen Marktbedingungen möglichst selbst tragen und die finanzielle Situation der Kunden langfristig stabilisieren. Verwaltung, Buchhaltung und die Abstimmung mit Steuerberatern sind dabei bereits integriert, sodass der zeitliche Aufwand pro Immobilie minimal bleibt.Mit Makerus Consulting vom Finanzchaos zur neuen KlarheitWie sich dieser strukturierte Ansatz in der Praxis auswirkt, zeigt das Beispiel eines Ingenieurs Mitte 30. Innerhalb eines Jahres entwickelte er gemeinsam mit Makerus Consulting ein klar gegliedertes Vermögenskonzept, erwarb mehrere Kapitalanlage-Immobilien und investierte parallel in Rohstoffe sowie ETF-Sparpläne. Erste Ergebnisse wurden bereits nach wenigen Monaten sichtbar - nicht durch spekulative Einzelentscheidungen, sondern durch ein Zusammenspiel aller Vermögensbausteine.Entscheidend war dabei weniger die einzelne Investition als das neue Gefühl von Kontrolle und Übersicht. Statt regelmäßig Entscheidungen hinterfragen oder neu bewerten zu müssen, wusste der Kunde jederzeit, wie sein Vermögen aufgestellt ist und welche Rolle die einzelnen Bausteine übernehmen. Liquidität blieb verfügbar, Risiken waren verteilt, und strategische Anpassungen erfolgten planvoll statt reaktiv.Für viele Kunden bedeutet diese neue Realität vor allem Entlastung. Finanzielle Themen laufen im Hintergrund strukturiert weiter, ohne den beruflichen oder privaten Alltag zu dominieren. Der Vermögensaufbau passt sich dem Leben an, nicht umgekehrt. Genau darin sieht Robert Schwagerus den Kern seiner Arbeit: eine Struktur zu schaffen, die langfristig trägt und Sicherheit vermittelt, auch in einem sich ständig verändernden Marktumfeld.Eine klare Mission für nachhaltigen VermögensaufbauLangfristig verfolgt Makerus Consulting dabei eine klare Mission: Vermögensaufbau soll kein exklusives Privileg sein, sondern für leistungsstarke Menschen mit Verantwortung realistisch und umsetzbar werden. Statt kurzfristiger Renditeversprechen oder starrer Standardprodukte setzt Robert Schwagerus auf nachvollziehbare Prinzipien, die sich über Jahrzehnte bewährt haben. Der Blick richtet sich dabei stets nach vorn - auf Stabilität, Flexibilität und nachhaltiges Wachstum.Ein besonderer Fokus liegt zudem auf Themen, die häufig unterschätzt werden, aber großen Einfluss auf den Vermögensverlauf haben. Dazu zählt unter anderem die private Krankenversicherung, insbesondere für einkommensstarke Berufsgruppen mit Immobilieninvestments. Durch die richtige Struktur lassen sich langfristig nicht nur Leistungen verbessern, sondern auch erhebliche finanzielle Vorteile sichern. Dieser ganzheitliche Blick auf alle Geldthemen unterscheidet Makerus Consulting deutlich von klassischen Finanzberatungen.Am Ende steht für die Kunden eine klare Entscheidung: weiter auf fragmentierte Einzellösungen setzen, oder den Vermögensaufbau strukturiert, begleitet und zukunftsorientiert angehen. Makerus Consulting positioniert sich dabei nicht als kurzfristiger Problemlöser, sondern als langfristiger Partner auf Augenhöhe. Pressekontakt:Robert SchwagerusMakerus ConsultingE-Mail: info@makerus-consulting.deWebseite: https://makerus-consulting.de/Original-Content von: Makerus Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181856/6196335