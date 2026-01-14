ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea beim Kursziel von 191 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals dürften am unterdurchschnittlichen Lauf der Aktien von Nordeuropas Banken kaum etwas ändern, schrieb Johan Ekblom am Dienstagabend vor der Berichtssaison. Der Experte geht skeptisch ins Jahr 2026. Er sieht auch für die zum Kauf empfohlenen Aktien von Nordea, Danske und Noba in Europa bessere Alternativen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FI4000297767
