Vancouver, British Columbia - 14. Januar 2026 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-acquires-a-royalty-on-the-copper-gold-project-pedra-branca-in-brazil/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung zum Erwerb einer Nettoschmelzabgabe (die "Lizenzgebühr") für die Goldmine und das Grundstück Borborema ("Borborema-Projekt") von Dundee Corporation ("Dundee") zu einem Gesamtpreis von 45 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, der sich aus 30 Millionen US-Dollar in bar und 3.571.429 neu ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens auf Basis eines 20-Tage-VWAP von 4,20 US-Dollar zusammensetzt.

Die Lizenzgebühr gilt für das Borborema-Projekt, das von Aura Minerals Inc. ("Aura Minerals") betrieben wird. Der Lizenzgebührensatz beträgt 1,5 % der Nettoschmelzerträge auf die ersten 1,5 Millionen Unzen ("Moz") der zahlbaren Goldproduktion und 1,0 % bis zu einer Produktion von 2,0 Moz zahlbarem Gold (danach null).

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen sein. Taurus Mining Royalty Fund, L.P. ("Taurus") hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass es im Rahmen der zuvor angekündigten gegenseitigen Kooperationsvereinbarung zwischen den Parteien an dieser Investition teilnehmen möchte. Taurus beabsichtigt, eine wirtschaftliche Beteiligung in Höhe der Hälfte der im Rahmen der Transaktion erworbenen Lizenzgebühr für 22,5 Millionen US-Dollar in bar zu erwerben. Die Beteiligung von Taurus unterliegt unter anderem dem Abschluss der geplanten Akquisition und der Fertigstellung einer endgültigen Beteiligungsvereinbarung sowie anderen üblichen Bedingungen.

Diese zusätzliche Borborema-Lizenzgebühr ergänzt die bestehende Lizenzgebühr des Unternehmens für die Goldmine Borborema, die aus einer NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % besteht, vorbehaltlich einer Reduzierung auf eine NSR-Lizenzgebühr von 0,5 %, nachdem 725.000 Unzen zahlbares Gold in der Mine gefördert wurden. Die bestehende Lizenzgebühr unterliegt außerdem dem Rückkauf durch den Betreiber, sobald entweder 2,25 Mio. Unzen zahlbares Gold gefördert wurden oder das Jahr 2050 erreicht ist, je nachdem, was früher eintritt. Gold Royalty hat außerdem die Option, bei Rückzahlung seines goldgebundenen Darlehens eine zusätzliche NSR-Gebühr in Höhe von 0,5 % für die Goldmine Borborema zu erhalten, vorbehaltlich ähnlicher Rückkaufrechte des Betreibers.

David Garofalo, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Gold Royalty, erklärte: "Der Erwerb einer zusätzlichen Lizenzgebühr für das Borborema-Projekt ist ein Beweis für unser Vertrauen in die anhaltende Leistungsfähigkeit des Betriebs und die Kompetenzen des Teams von Aura Minerals. Wir freuen uns, unseren Anteil an diesem hochwertigen Vermögenswert zu erhöhen und unsere Beziehungen zu Brasilien, einem wichtigen globalen Bergbaugebiet, weiter zu stärken. Wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, unser Vermögensportfolio zu erweitern und Kapital einzusetzen, wobei wir einen umsichtigen und disziplinierten Ansatz verfolgen und den kurzfristigen Cashflow aus hochwertigen Vermögenswerten priorisieren."

"Diese Vereinbarung mit Dundee ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die engen Verbindungen unseres Teams zum Metall- und Bergbausektor unser Wachstum selbst in einem wettbewerbsintensiven Lizenzgebührenumfeld durch bilaterale, beziehungsbasierte Transaktionen fördern können."

Über Borborema

Das Borborema-Projekt befindet sich in der Region Seridó im Bundesstaat Rio Grande do Norte im Nordosten Brasiliens. Es besteht aus Bergbaukonzessionen und Explorationsgrundstücken. Die Mine wurde von Aura Minerals Inc. gebaut und wird von diesem Unternehmen betrieben.

Am 23. September 2025 gab Aura Minerals bekannt, dass es am 22. September 2025 die kommerzielle Produktion in der Mine aufgenommen hat, wobei die Mine mit 80 % ihrer Auslegungskapazität arbeitet und 4.500 Tonnen pro Tag verarbeitet. Am 12. Januar 2026 gab Aura bekannt, dass die Gesamtproduktion der Mine im vierten Quartal 2025 15.777 Unzen Goldäquivalent betrug, was einem Anstieg von 54 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Weitere Informationen zum Borborema-Projekt finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel "Technical Report Summary on the Feasibility Study for the Borborema Gold Project, Gemeinde Currais Novos, Rio Grande de Norte, Brasilien" vom 28. März 2025 mit Gültigkeitsdatum 31. Januar 2023 (der "technische Bericht zu Borborema"), der für Aura Minerals erstellt wurde, sowie in anderen öffentlichen Bekanntmachungen von Aura, einschließlich der hierin genannten, die unter den Profilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar sind.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Lizenzgebührenunternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Seine Mission ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen für Edelmetalle aufzubauen, das unseren Aktionären überdurchschnittliche langfristige Renditen erzielt. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Netto-Hütten-Lizenzgebühren für Goldgrundstücke in Amerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Jackie Przybylowski

Vizepräsidentin, Kapitalmärkte

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für Investoren

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine "qualifizierte Person" im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Sofern nicht anders angegeben, stammen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Angaben zur Mine Borborema aus dem technischen Bericht zu Borborema und anderen hierin genannten Angaben von Aura. Diese Informationen wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Insbesondere hat Gold Royalty nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu dem Grundstück, das der Lizenzgebühr unterliegt. Obwohl Gold Royalty keine Kenntnis davon hat, dass diese Informationen möglicherweise nicht korrekt sind, kann nicht garantiert werden, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder korrekt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die geplante Übernahme, die geplante Beteiligung von Taurus und die Erfüllung der Abschlussbedingungen für beide Vorhaben. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "voraussehen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, darunter die Erfüllung der Bedingungen für die Übernahme oder der Abschluss der Vereinbarungen zwischen Taurus und dem Unternehmen über die Beteiligung von Taurus an der Lizenzgebühr. Forward- -Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Forward- -Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Möglichkeit, dass die Übernahme nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil die Abschlussbedingungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erfüllt werden, sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, in seiner Registrierungserklärung, in den Prospekten und Prospektnachträgen im Zusammenhang mit dem Angebot und in seinen anderen öffentlich eingereichten Dokumenten aufgeführt sind, die unter den Profilen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen, Prospekten und Prospektnachträgen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

