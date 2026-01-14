Im schwachen Marktumfeld zählt die Aktie von Siemens Energy am Mittwoch zu den schwächsten Werten im DAX. Der Energietechnikkonzern wird zwar als einer der Gewinner einer großen Windkraftauktion in Großbritannien gewertet. Neue Impulse gibt das aber ebenso wenig wie mehrere neue Einschätzungen von Seiten der Analysten.Bullish äußerte sich die kanadische Bank RBC mit einem Kursziel von 150 Euro und der Einstufung "Outperform". Die zugeteilten Kapazitäten in Großbritannien hätten die Erwartungen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär