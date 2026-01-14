Die von Tech-Milliardär Peter Thiel unterstützte Krypto-Börse Bitpanda stellt die Weichen für den Börsengang. Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, peilen die Österreicher ein Listing im ersten Halbjahr 2026 an. Überraschenderweise hat sich dabei nicht einer der vielen internationalen Börsenplätze durchgesetzt, sondern das Frankfurter Parkett.Co-Gründer Eric Demuth hatte der City of London bereits zuvor eine klare Absage erteilt. Der Grund: mangelnde Liquidität. Während auch New York ...Den vollständigen Artikel lesen ...
