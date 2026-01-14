Mainz (ots) -Die Geschwindigkeit und Konsequenz, mit der Donald Trump seine Nationale Sicherheitsstrategie für die USA umsetzt, schockt die Welt: Er beansprucht die "westliche Hemisphäre" für die USA - dazu gehört Venezuela, aber auch Grönland. Dem Mullah-Regime im Iran droht der US-Präsident mit "harter Bestrafung". "Iran, Grönland, Venezuela - Trumps neue Weltordnung?" ist am Donnerstag, 15. Januar 2026, 22.15 Uhr, das Thema der ersten "maybrit illner"-Ausgabe im neuen Jahr.Trump geht es um Sicherheit und um Rohstoffe. Wo er eine Chance sieht, schlägt er zu. Er setzt dabei auf sein Recht des Stärkeren und pfeift auf das Völkerrecht. Keine guten Nachrichten auch für die Ukraine und für Taiwan, denn was Trump recht ist, das ist Putin und Xi billig.Die Europäer sind verstört und suchen nach Antworten auf die neue Rücksichtslosigkeit. Beim Iran zum Beispiel wirken sie hilflos. Was ist von der Partnerschaft mit den USA noch übrig? Wie rettet Europa seine Interessen und die der Ukraine? Und was wird aus der Idee des Völkerrechts als Grundlage einer internationalen Ordnung?Zu Gast bei Maybrit Illner im ZDF sind Annalena Baerbock, Präsidentin der UN-Vollversammlung, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Norbert Röttgen, Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour, der Militärexperte Carlo Masala und die Journalistin Melanie Amann.Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6196364