© Foto: Sheldon Cooper - picture alliance / SOPA Images via ZUMA Press WireWells Fargo und die Bank of America wachsen deutlich, Citi legt operativ zu, wird im Quartal aber von Altlasten gebremst. Was die Zahlen für 2026 verraten.Die Berichtssaison der großen US-Banken beginnt mit klaren Signalen. Nach den Quartalszahlen von JPMorgan am Dienstag öffnen nun auch Wells Fargo, die Bank of America und die Citigroup ihre Bücher. Wells Fargo und die Bank of America steigern Gewinne und Volumen. Citigroup wächst im Kerngeschäft, wird aber von Sondereffekten gebremst. Wells Fargo: Ende der Fesseln, mehr Tempo Wells Fargo meldet für das vierte Quartal 2025 einen Nettogewinn von 5,4 Milliarden US-Dollar. Ohne Abfindungskosten läge der Gewinn bei 5,8 Milliarden US-Dollar. …Den vollständigen Artikel lesen
