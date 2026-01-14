14. Januar 2026 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) ("Century Lithium" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Cormac O'Laoire, PhD, zum strategischen Berater von Century Lithium bekannt zu geben.

"Cormac verfügt über umfassende Erfahrung im Lithium-Ionen-Batterie-Bereich und hat praktische Kenntnisse darüber, wie Lithiumprojekte in die globale Batterielieferkette integriert werden", so Bill Willoughby, President und Chief Executive Officer von Century Lithium. "Er wird das Unternehmen mit seiner Perspektive beim Ausbau von Angel Island und der Bewertung von nachgelagerten und strategischen Chancen unterstützen."

Dr. O'Laoire ist ein anerkannter Experte im Lithium-Ionen-Batterie-Bereich und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Lithiumabbau, chemischer Raffination und Batterietechnologie. Er hat eng mit Regierungen, globalen Batterieherstellern und führenden Rohstofflieferanten zusammengearbeitet, um den Ausbau der Produktion kritischer Batteriemineralien zu unterstützen.

Aktuell erbringt Dr. O'Laoire als Managing Director von Electrios Energy Beratungsleistungen zu Fragen der Lithiumlieferketten, wobei sein Schwerpunkt insbesondere auf den technischen und kommerziellen Herausforderungen der Raffination von Lithium zu hochreinem Lithiumcarbonat in Batteriequalität liegt. Sein Hintergrund umfasst Forschungsarbeiten für das US-Energieministerium sowie Erfahrungen mit aktiven Lithiumcarbonat-Vorläufermaterialien ("pCAM") und Kathodenaktivmaterialien ("CAM") für den Einsatz in Elektrofahrzeugbatterien.

Nachdem Dr. O'Laoire mehr als ein Jahrzehnt in Hongkong ansässig war, verfügt er über eine globale Perspektive auf die Entwicklung von Batterielieferketten, die Wettbewerbsdynamik und technologische Fortschritte, die für den Aufbau einer widerstandsfähigen inländischen Lithium- und Batteriemateriallieferkette in den Vereinigten Staaten relevant sind.

ÜBER CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Angel Island im Esmeralda County in Nevada konzentriert, das eine der größten sedimentären Lithiumlagerstätten in den Vereinigten Staaten beherbergt. Das Unternehmen bringt sein zum Patent angemeldetes Verfahren zur Chloridlaugung in Kombination mit der direkten Lithiumextraktion zur Anwendung, um Lithiumcarbonat in Batteriequalität herzustellen. Als Teil des Chlor-Alkali-Prozesses des Unternehmens wird der geplante Verkauf von überschüssigem Natriumhydroxid, das auf Angel Island produziert wird, voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung wettbewerbsfähiger Betriebskosten für die Lithiumcarbonat-Produktion leisten.

Angel Island ist eines der wenigen Lithiumprojekte im fortgeschrittenen Erschließungsstadium in den Vereinigten Staaten, bei dem ein End-to-End-Verfahren zur Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität für den Wachstumsmarkt der Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zur Anwendung kommt. Angel Island befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase für einen dreistufigen Machbarkeitsplan, der über eine Minenlebensdauer von 40 Jahren ein Fördervolumen von durchschnittlich 34.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr vorsieht.

Century Lithium notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "LCE", an der OTCQX unter dem Kürzel "CYDVF" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "C1Z".

Mehr erfahren können Sie unter centurylithium.com.

IM NAMEN VON CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direktwahl: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

mailto:scacos@centurylithium.com

http://www.centurylithium.com

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "vielleicht" oder werden "ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden", sowie ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen zu einer Prognose hindeuten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf alle Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen sind, sowie auf Aussagen über unsere Überzeugungen, Absichten und Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen, Ergebnisse und Ereignisse, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen in Bezug auf die potenzielle Entwicklung und den Wert des Projekts und damit verbundene Vorteile, Aussagen in Bezug auf die erwartete Wirtschaftlichkeit des Projekts, wie z.B. Schätzungen der Lebensdauer der Mine, der Lithiumpreise, der Produktion und der Gewinnung, der Kapital- und Betriebskosten, des IRR, des NPV und des Cashflows, alle in der Machbarkeitsstudie in Bezug auf das Projekt dargelegten Prognosen, den Genehmigungsstatus des Projekts und die zukünftigen Entwicklungspläne des Unternehmens.

Diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und andere hierin dargelegten Faktoren entwickelt. Zu diesen Risiken gehören auch die unter der Überschrift "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in seinen anderen öffentlich zugänglichen Unterlagen, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com abgerufen werden können. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher wird den Lesern empfohlen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Darüber hinaus wurde für Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82492Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82492&tr=1



