Die Lufthansa-Aktie kommt nicht zur Ruhe: Trotz gesunkener Ölpreise setzt sich die jüngste Korrektur fort. Eine aktuelle Herabstufung von Barclays zeigt, warum Anleger derzeit besonders genau hinschauen sollten. Die Aktie der Lufthansa steht unter Druck. Zwar hatte das Papier noch am 7. Januar ein 52-Wochen-Hoch markiert. Doch die Analysten von Barclays haben erneut Zweifel angemeldet, ob der "Kranich" kurzfristig wieder in höhere Regionen abheben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE