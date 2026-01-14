Mainz (ots) -Es ist so weit: Die Närrinnen und Narren haben in ihren Hochburgen das Zepter übernommen und der SWR dabei. Hier sind ausgewählte Highlights zu sehen wie die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil, die Schwäbische Fasnet aus Donzdorf, die Sitzung der Mombacher Bohnebeitel, die badisch-pfälzische Fasnacht aus Frankenthal oder das Stockacher Narrengericht - alles unter dem Motto "Närrische Wochen im SWR".Schätzchen aus dem Archiv und Aktuelles aus der BüttEin Wiedersehen mit beliebten Fernsehauftritten bekannter Fastnachter:innen gibt es in zwei kleinen Reihen: Bei "Unsere Fasnachts-Stars" und "Meenzer Konfetti" erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer närrische Protagonistinnen und Protagonisten mit Kultstatus.Von der Straßen- zur Saalfastnacht ...Bei den Narrentreffen in Stockach (25.1.) und Rheinbischofsheim (1.2.) sowie dem Großen Umzug in Tettnang (17.2.) laufen die SWR-Kameras mit. "Alleh hopp!" heißt es am 8.2. in einem Best-of aus Saarbrücken. "Schwaben weißblau - Hurra und Helau" aus dem bayrischen Memmingen ist am 1.2. ab 20:15 Uhr zu sehen, bevor die "Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil" am 3.2. um 20:15 Uhr ins Programm kommt. Die weitere Tour des SWR durch die närrischen Säle des Südwestens geht von Mainz-Mombach mit den Bohnebeiteln über Donzdorf und Stockach nach Saarbrücken und Frankenthal.... und wieder zurückIn der heißen Phase der tollen Tage geht es erneut auf die Straße: Der SWR schaltet in die närrischen Hochburgen im Südwesten und begleitet die närrischen Lindwürmer von Mainz und Trier (beide am Rosenmontag, 16.2.2026). In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt lautet das Kampagnen-Motto 2026: "Die Hofsänger im Gold'nen Mainz seit 100 Jahr'n die Nummer 1".Närrische Wochen im SWR - Ausgewählte TV-Sendungen von SWR und SR sowie im Ersten13.01.2026 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti mit Ernst Lustig auf Dienstreise, Jürgen Wiesmann (2024) und "De Begge Peter", Peter Beck (2001)13.01.2026 23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars: Bubi Kreuz18.01.2026 20:15 Uhr: Ahoi, Helau und Ho Narro - Höhepunkte der Fastnacht im Südwesten20.01.2026 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti mit Herbert Bonewitz als "Uralt-Aktiver" und Kerstin Bitz als "Carola-Kurier"20.01.2026 23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars: I ond Er ond der Andere25.01.2026 13:45 Uhr: Narrentreffen Stockach - live25.01.2026 18:45 Uhr: Treffpunkt: Großes Narrentreffen in Stockach25.01.2026 20:15 Uhr: Die Mombacher Bohnebeitel - Höhepunkte 202327.01.2026 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti mit Dr. Katharina Greule als "Kita-Kati" und Manfred Friedrich als "Erna Kaludrichkeit"27.01.2026 23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars: Musikprofessor Werner Beidinger30.01.2026 19:11 Uhr: Fastnacht in SWR1 - Die STREAMung aus Mainz (ARD Mediathek)01.02.2026 14:15 Uhr: Narrentreffen Rheinbischofsheim - live01.02.2026 20:15 Uhr: Schwaben weißblau - Hurra und Helau03.02.2026 20:15 Uhr: Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil - live07.02.2026 20:15 Uhr: Kostüme, Kneipen und Kawumm - 24 Stunden Rosenmontag08.02.2026 20:15 Uhr: Best of Alleh Hopp09.02.2026 20:15 Uhr: Narrenschau 2026 - Saarländische Karnevalsvereine präsentieren sich10.02.2026 20:15 Uhr: Mumbach Mumbach täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 202611.02.2026 20:15 Uhr: Schwäbische Fasnet aus Donzdorf12.02.2026 20:15 Uhr: Stockacher Narrengericht12.02.2026 22:00 Uhr: 100 Jahre Mainzer Hofsänger14.02.2026 20:15 Uhr: Alleh Hopp aus Saarbrücken15.02.2026 18:45 Uhr: Treffpunkt: 40 Jahre Fastnacht im Treffpunkt15.02.2026 20:15 Uhr: Badisch-pfälzische Fasnacht aus Frankenthal - live16.02.2026 10:30 Uhr: Helau! De Zuch kimmt - Der Rosenmontagszug live aus Mainz16.02.2026 12:10 Uhr: Rosenmontagszug live aus Mainz16.02.2026 16:15 Uhr: Rosenmontagszug Trier16.02.2026 19:00 Uhr: 100 Jahre Mainzer Hofsänger16.02.2026 20:15 Uhr: Mumbach Mumbach täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2026 (Wh.)17.02.2026 14:00 Uhr: Großer Umzug Tettnang - live17.02.2026 20:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht (Übernahme vom ZDF)23.02.2026 20:15 Uhr: Das jüngste Ger(i)üchtInformationen auch auf http://swr.li/fastnacht-im-swr-2026Details rund um die fünfte Jahreszeit im SWR auch auf https://www.swr.de/fastnacht/Fotos auf www.ARD-foto.deNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fx.swr.de%2Fs%2Fvernetztnewsletter&data=04%7C01%7Cmarcel.jakobi%40swr.de%7C34bf4e45bd2d4726729808d936f3e866%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637601243466526691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gk0Qs5p3aD1uPVkWwVEkcDlkDe3pn4XhrlcCOwPqTiQ%3D&reserved=0)Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6196405