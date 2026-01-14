© Foto: Monika Skolimowska - dpa-ZentralbildDie Papiere von Biosprit-Hersteller Verbio gehörten im vergangenen Jahr zu den absoluten Top-Performern im SDAX. Das Geschäft boomt, doch der Aktie droht erst einmal eine Verschnaufpause, so Analysten von Jefferies.Beim Biokraftstoffhersteller Verbio nimmt die operative Erholung spürbar Fahrt auf. Nach Einschätzung von Jefferies hat sich das EBITDA im ersten Quartal deutlich verbessert. Treiber waren vor allem eine solide Auslastung der europäischen Anlagen sowie der Hochlauf des US-Geschäfts. Auch für das zweite Quartal rechnen die Analysten mit einer weiteren sequenziellen Verbesserung, gestützt durch zuletzt deutlich gestiegene Bioethanolpreise in Europa und entsprechend höhere Margen. …Den vollständigen Artikel lesen
