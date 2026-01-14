Die Zurückhaltung an der Wall Street ist vorbei. Nachdem institutionelle Anleger zum Jahreswechsel ihre Portfolios bereinigt und Risiken abgebaut haben, fließt das Kapital nun mit Wucht zurück in den Krypto-Sektor. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnen die stärksten täglichen Zuflüsse seit drei Monaten und senden ein klares Kaufsignal.Laut Daten von SoSoValue summierten sich die Nettozuflüsse am Dienstag auf beachtliche 753,7 Millionen Dollar - der höchste Wert seit dem 7. Oktober 2025. Überraschender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär