An der Börse tummeln sich Millionen von Anlegern - große und kleine, private und institutionelle. Eine Gruppe sticht dabei oft heraus, zumindest wirkt es so. Hedgefonds gelten als die Finanzelite: mit viel Kapital, weltweit aktiv, oft bestens vernetzt, und die Köpfe hinter den Fonds zählen zu den intelligentesten Menschen mit Vergütungen im Millionenbereich. Ein Blick auf die Performance ihrer Strategien überrascht dagegen.Hedgefonds sind alternative Investmentvehikel, die darauf abzielen, unabhängig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
