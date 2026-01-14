Dogern (ots) -Die moderne Arbeitswelt verlangt nach mehr als funktionalem Design. Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, ihre Unternehmenskultur nicht nur nach außen zu kommunizieren, sondern auch im Innenraum - am Arbeitsplatz - authentisch zu verkörpern. Genau hier setzt Limbic Office an: ein einzigartiger, wissenschaftlich fundierter Ansatz, der auf den neuesten Erkenntnissen aus Psychologie und Neurowissenschaft basiert. Sedus hat gemeinsam mit der Gruppe Nymphenburg Consult AG ein Tool entwickelt, das Unternehmen hilft, ihre Markenpersönlichkeit räumlich erfahrbar zu machen.Warum ist Limbic Office relevant?Ein stimmiger Markenauftritt endet nicht an der Bürotür. Räume, die konsistent die Markenidentität widerspiegeln, erhöhen die emotionale Bindung, schaffen Vertrauen und steigern die Wirksamkeit der Markenkommunikation. Studien zeigen: Konsistenz kann die Markenwirkung um das bis zu 12-fache steigern. Gerade in einer Zeit, in der hybride Arbeitsmodelle Normalität sind, wird der Unternehmenssitz zum kulturellen Ankerpunkt. Die emotionale Qualität von Arbeitsräumen wird damit zum strategischen Hebel - für Motivation, Identifikation und Differenzierung im Wettbewerb.Was macht Limbic Office besonders?Der Ansatz basiert auf dem Limbic-Modell der Gruppe Nymphenburg, das von Dr. H.G. Häusel entwickelt wurde und sieben emotionale Persönlichkeitstypen differenziert. In drei Hauptgruppen gegliedert - Balance, Dominanz und Stimulanz - lassen sich Marken und Menschen auf Grundlage ihrer emotionalen Werte einordnen. Die ermittelte emotionale Prägung dient als Ausgangspunkt für die Gestaltung eines Raums, der exakt zur Identität passt. Farben, Materialien, Formen - all das wird gezielt eingesetzt, um emotionale Wirkung zu entfalten. Räume werden zum Ausdruck der Unternehmenspersönlichkeit - nicht durch Logos oder Corporate-Design-Standards, sondern durch fein abgestimmte visuelle Codierung.Wie das in der Praxis gelingen kann? Sedus begleitet Unternehmen gemeinsam mit einem interdisziplinären Team aus Innenarchitekten, Farbexpertinnen sowie Marken- und Limbic-Spezialisten der Gruppe Nymphenburg. Ziel ist es, maßgeschneiderte Raumlösungen zu entwickeln, die emotionale Wirkung, funktionale Qualität und markenspezifische Identität präzise vereinen.Kontaktieren Sie das Team von Sedus für ein individuelles Beratungsgespräch und entdecken Sie, wie Ihre Marke im Raum lebendig wird: https://www.sedus.com/de/kontaktPressekontakt:Sedus Press OfficeBernadette TrepteEmail: sedus@real-communications.comFon: +49 (0) 7751 840Original-Content von: Sedus Stoll AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061715/100937783