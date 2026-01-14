München (ots) -Ishan Palit, CEO der TÜV SÜD AG, war Teilnehmer der deutschen Wirtschaftsdelegation, die Bundeskanzler Friedrich Merz auf seiner Reise in die Republik Indien vom 11. bis 13. Januar 2026 begleitet hat. Als erste Auslandsreise des Kanzlers nach Indien war dieser Besuch ein starkes diplomatisches und wirtschaftliches Signal, das die wachsende Bedeutung des Landes als strategischer Partner für Deutschland und Europa unterstreicht.Der Besuch stärkte die strategische Partnerschaft zwischen Indien und Deutschland und baute auf der starken Dynamik der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auf. Für TÜV SÜD unterstrich der Besuch auch die langjährige und strategisch wichtige Beziehung der Gruppe zu Indien, einem Markt, der seit über drei Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil ihrer globalen Entwicklung ist.Politischer Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit im FokusDie Delegation brachte politische Führungskräfte und ausgewählte Vertreter der Industrie zusammen, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen und vertrauensvolle Partnerschaften in Bereichen wie Infrastruktur, Arbeitssicherheit, Nachhaltigkeit und neue Technologien zu fördern. Die Beteiligung von TÜV SÜD unterstrich die Bedeutung unabhängiger Fachkompetenz für die Schaffung von Vertrauen und technischer Sicherheit, die für Innovation, Investitionen und langfristigen technologischen Fortschritt erforderlich sind. Das indisch-deutsche CEO-Forum bot eine wichtige Plattform, um industrielle Prioritäten abzustimmen und eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern zu diskutieren.TÜV SÜD beteiligte sich an Diskussionen, die sich auf die Stärkung des regulatorischen Dialogs, die Förderung der gemeinsamen Entwicklung von Standards und die Unterstützung einer besseren Abstimmung zwischen indischen und internationalen Regulierungsrahmen konzentrierten. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Sektoren gelegt, die für das künftige Wachstum von entscheidender Bedeutung sein dürften, darunter nachhaltige Infrastruktur, Digitalisierung, Gesundheitstechnologien und neue Industrietechnologien. Dieser Austausch lieferte wertvolle Impulse dafür, wie unabhängiges Fachwissen von Dritten eine sichere Skalierung unterstützen, den Zugang zu internationalen Märkten ermöglichen und langfristige Investitionssicherheit gewährleisten kann.Langjährige Präsenz und konkrete Projekte in SchlüsselindustrienMit mehr als 30 Jahren Präsenz in Indien hat sich TÜV SÜD als vertrauenswürdiger unabhängiger Partner in sicherheitskritischen Branchen etabliert. Heute ist Indien einer der weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte von TÜV SÜD, da das Land eine rasante Industrialisierung, technologische Innovationen und eine zunehmende regulatorische Reife vereint. Zu den aktuellen Projekten gehören die unabhängige Sicherheitsbewertung des ersten wasserstoffbetriebenen Zuges der Indian Railways, die internationale Unterstützung bei der Prüfung und Zertifizierung einer speziellen Hochgeschwindigkeits-Teststrecke in Rajasthan, die Durchführung landesweiter Schulungen zur elektrischen Sicherheit mithilfe eines mobilen Hochspannungs-Schulungszentrums sowie der Betrieb des ersten spezialisierten Prüflabors für medizinische Geräte in Indien. Zudem unterstützt TÜV SÜD wichtige industrielle Zertifizierungssysteme und Großveranstaltungen, insbesondere in der Automobil- und Fertigungsindustrie.Im Bereich nachhaltige Energie und Infrastruktur unterstützt TÜV SÜD Projekte für erneuerbare Energien, die von indischen Partnern im Rahmen der indisch-deutschen Zusammenarbeit umgesetzt werden. Damit leistet das Unternehmen einen Beitrag zu großen Investitionsprogrammen, die den Schwerpunkt auf nachhaltige Entwicklung legen. Das Unternehmen ist außerdem aktives Mitglied des "Investment Forum for Renewable Energy Worldwide" und bietet Beratungsdienstleistungen für wichtige städtische Infrastrukturprojekte an, darunter die Stromversorgungssysteme für die erste Phase der Metro in Ahmedabad und die Erweiterung der zweiten Phase der Metro in Bangalore. Diese Aktivitäten spiegeln den Beitrag von TÜV SÜD wider, Innovationen zu ermöglichen und gleichzeitig Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit in komplexen Wertschöpfungsketten zu gewährleisten.Ausblick: Vertiefung der Partnerschaft und persönliches EngagementÜber die bestehenden Projekte hinaus betrachtet TÜV SÜD die hochrangigen Gespräche in Indien als einen wichtigen Schritt für die zukünftige Zusammenarbeit. Der Austausch mit politischen und industriellen Akteuren soll neue Wege für die Zusammenarbeit in Bereichen wie Normung, Angleichung von Vorschriften und institutionellem Dialog eröffnen. Dies gilt insbesondere für Bereiche wie nachhaltige Infrastruktur, digitale Technologien, Innovationen im Gesundheitswesen und Lösungen für grüne Energie. Dieser Ansatz spiegelt die Mission von TÜV SÜD wider. Technologischen Fortschritt mit robusten Sicherheitskonzepten und international anerkannten Qualitätsstandards zu verbinden, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in dynamischen Märkten zu unterstützen.Gleichzeitig baut TÜV SÜD seine lokale Präsenz in Indien durch die Zusammenarbeit mit Partnern, Behörden und Institutionen sowie durch Schulungs- und Kapazitätsaufbauinitiativen weiter aus. Durch Investitionen in lokales Fachwissen und die Förderung der Kompetenzentwicklung trägt TÜV SÜD zum Aufbau langfristiger Fähigkeiten bei, die das industrielle Wachstum und die regulatorische Reife auf dem indischen Markt unterstützen werden.Der Besuch hatte auch für Ishan Palit, CEO von TÜV SÜD, eine besondere Bedeutung. Palit, der in Mumbai geboren und aufgewachsen ist, gründete 1994 TÜV SÜD India und spielte eine entscheidende Rolle bei der Expansion der Gruppe in Asien. Sein tiefes Verständnis des indischen Marktes unterstützt das langfristige Engagement von TÜV SÜD in der Region weiterhin: "Die Teilnahme an dieser Delegation war sowohl eine persönliche Ehre als auch ein strategischer Meilenstein für TÜV SÜD. Das Tempo der Innovation und des Wirtschaftswachstums in Indien wird die globalen Märkte in den kommenden Jahren maßgeblich prägen. Unser Ziel ist es, mit Partnern und politischen Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass dieser Fortschritt von Sicherheit, Vertrauen und globaler Akzeptanz getragen wird."TÜV SÜD wird auch weiterhin Regierungen und Industriepartner weltweit bei der Entwicklung robuster regulatorischer Rahmenbedingungen und Sicherheitsstandards unterstützen. Diese ermöglichen Innovationen und schützen gleichzeitig Menschen, Vermögenswerte und die Umwelt. Dabei baut TÜV SÜD auf seiner langjährigen globalen Präsenz auf.Pressekontakt:Liz FendtTÜV SÜDPublic RelationsWestendstr. 199, 80686 MünchenTelefon: +49 89 5791-3592E-Mail: liz.fendt@tuvsud.comInternet: tuvsud.com/presseOriginal-Content von: TÜV SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38406/6196431