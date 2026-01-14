DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 15. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 2,50% zuvor: 2,50% *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November *** 08:00 GB/BIP Monat November PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: -0,2% gg Vq zuvor: -0,1% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz November PROGNOSE: -20,4 Mrd GBP zuvor: -22,2 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/-0,8% gg Vj *** 09:55 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025 (10:00 PK) preisbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,2% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vj preis- und kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,5% gg Vj *** 10:00 BE/EZB-Vizepräsident De Guidos, Meinungsaustausch mit Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP zu Vereinfachung der Bankenaufsicht *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 11:00 EU/Handelsbilanz November *** 11:00 EU/Industrieproduktion November Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+2,0% gg Vj 12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 208.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm September: 0,0% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: -4,5 zuvor: -10,2 *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: +1,0 zuvor: -3,9 *** 14:35 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Metro Atlanta Chamber board of directors meeting *** 15:15 US/Fed-Gouverneur Barr, Teilnahme an Panel zu Stablecoins *** 19:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede im Economic Club of Kansas City *** - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei VBA/VA Chamber Financial Forecast event ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 09:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.